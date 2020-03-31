Иностранцам в России продлят срок действия виз из-за коронавируса

Министерство внутренний дел России 31 марта сообщило, что иностранцам, находящимся на территории страны, продлят визы на 90 дней

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. COVID-19 появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта распространился по 178 странам. Вирус передается через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях вирус может передаться через прикосновение к загрязненной поверхности.

17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила , что из-за угрозы распространения коронавируса, с 18 марта дипломатические представительства России за рубежом приостановили оформление виз. Исключение — дипломаты, консулы других государств в России, сотрудники международных организаций, экипажи судов. Также осталось право оформить визу по причине смерти близкого родственника.

Как написал RT , МВД России 19 марта сообщило, что из-за распространения коронавируса будет продлено действие виз, но не уточнило на какой срок. Чтобы продлить визу, ведомство предложило обратиться иностранцам в ближайшее отделение полиции и написать заявление в свободной форме.

РИА «Новости» выяснило, как ситуация с коронавирусом отравится на иностранных гражданах, находящихся в России в данный момент, написал телеканал «360» .

«Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию. В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из РФ», — сообщило 31 марта МВД РФ в ответ на запрос агентства.

На момент выхода новости в мире известно о 788,5 тыс. заболевших, выздоровели 166,7 тыс. человек, умерли 37,8 тыс. человек. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день 14 пациентов остаются на лечении в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани проездом, лечится в Москве.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».