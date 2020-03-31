Краснодарская «Типография» проведет «протестную аэробику» онлайн
Краснодарский Центр современного искусства «Типография» 1 апреля в прямом эфире проведет занятие по «протестной аэробике»
Из-за пандемии коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел в крае режим повышенной готовности с 13 марта. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. 17 марта «Типография» закрылась на неопределенный срок. С 26 марта власти обязали приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей: кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и других. С 27 марта приостановили работу торговые центры, гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. Также на неделю закрыты все муниципальные учреждения.
С 31 марта в крае запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, а также сократили часы работы общественного транспорта и закрыли парки и набережные.
Из-за распространения коронавируса и временного закрытия центра современного искусства, «Типография» проводит активности онлайн. Занятие пройдет 1 апреля в 12:00 совместно с группировкой ЗИП.
«"Протестная аэробика" помогает научиться базовым движениям обороны: быть готовым к сопротивлению, уметь преодолевать физические границы и препятствия, выражать свое мнение», — написали представители «Типографии» в соцсетях.
Впервые перфоманс «протестная аэробика» показали на выставке «BALAGAN!!!», которая прошла в Берлине в 2015 году. После этого — на основном проекте IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Новая грамотность» в Екатеринбурге в 2017-м.
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Напомним, на момент выхода новости в мире известно о 785 тыс. заболевших, выздоровело 165,8 тыс. человек, умерло 37,8 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8(800)200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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