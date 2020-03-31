Краснодарская «Типография» проведет «протестную аэробику» онлайн

Из-за пандемии коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел в крае режим повышенной готовности с 13 марта. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. 17 марта «Типография» закрылась на неопределенный срок. С 26 марта власти обязали приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей: кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и других. С 27 марта приостановили работу торговые центры, гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. Также на неделю закрыты все муниципальные учреждения.

С 31 марта в крае запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, а также сократили часы работы общественного транспорта и закрыли парки и набережные.