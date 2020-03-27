В Новороссийске из-за аварии отключили холодную воду

В пресс-службе МУП «Водоканал-Новороссийск» рассказали, что в 1:00 снизили подачу холодной воды от Троицкого группового водовода из-за повреждения на магистральном водоводе второй очереди диаметром 700 мм по улице Элеваторной, 1. На месте работают 20 человек и шесть машин. Ориентировочно, ремонт завершат до конца дня.

Подачу воды населению ограничили: сегодня ее дадут с 18:00 до 20:00, завтра — с 6:00 до 8:00. Уже к вечеру субботы планируется подача в штатном режиме.

Ограничения не коснулись зон № 1 (Шесхарис), 2, 3, 28, центральной части города, пляжа Алексино, улицы Цемзавод Пролетарий. Возможны проблемы с водой у жителей села Мысхако.

Питьевую воду жителям привезут в автоцистернах по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 8 (861) 730-98-60 и 8 (861) 730-98-61.