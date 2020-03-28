УРАЛСИБ рассказал, как будут происходить банковские операции и гашение кредитов на нерабочей неделе

Банк УРАЛСИБ сообщил о том, как будут происходить банковские операции с 30 марта по 3 апреля, и о том, какие меры поддержки клиентов банк примет в связи с пандемией

Напомним, в период с 30 марта по 3 апреля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будет работать в обычном режиме.

«Все банковские операции будут выполняться в полном объеме, как в рублях, так и в иностранной валюте. Также клиенты банка могут воспользоваться для проведения операций дистанционными каналами — мобильным банком и интернет-банком, банкоматами», — рассказали в пресс-службе банка

Также сообщается, что очередные выплаты по кредитам физических и юридических лиц, срок погашения которых придется на период с 28 марта по 5 апреля, переносятся на 6 апреля 2020 года. Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме.

Рассмотрение новых кредитных заявок и заключение кредитных договоров будет в эти дни производиться в обычном режиме.

Также УРАЛСИБ предложил клиентам ряд решений в связи с пандемией.

«Банк готов прийти на помощь своим клиентам и рассмотреть в индивидуальном порядке заявления на реструктуризацию кредитных договоров по причине значительного изменения финансового положения, произошедшего в связи с эпидемией коронавируса, в случае наличия у клиента документального подтверждения. Для каждого такого случая мы предложим оптимальный выход из сложившейся ситуации», — подчеркнули в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кроме того, всем действующим заемщикам малого бизнеса УРАЛСИБ предлагает отсрочку на один месяц, до 1 мая, в предоставлении финансовых документов, необходимых для проведения регулярного ежеквартального финмониторинга.