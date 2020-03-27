Банк УРАЛСИБ предложил рестуктуризацию кредитной задолженности
26 марта банк УРАЛСИБ заявил о готовности реструктуризировать задолженности клиентов
Также в пресс-службе компании заявили о работе над улучшением дистанционных каналов обслуживания.
«Мы надеемся, что их использование избавит клиентов от посещения офисов банка для текущих платежей по кредитам — их можно проводить через такие дистанционные каналы, как интернет-банк и мобильный банк», — сообщили в пресс-службе банка.
Куда обратиться за помощью:
В случае, если пандемия ухудшила финансовое положение клиента, и это документально подтверждено, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть способы реструктуризации кредитной задолженности, в том числе — временно снизить ежемесячные платежи или дать ипотечные каникулы в рамках установленной законом процедуры.
Как сообщали Юга.ру, губернатор края поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам закрыться, а общепиту работать только навынос.
На момент выхода новости в мире известно о 523 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 122 тыс. человек, умерло 23 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их 840. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.