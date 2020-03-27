Банк УРАЛСИБ предложил рестуктуризацию кредитной задолженности

26 марта банк УРАЛСИБ заявил о готовности реструктуризировать задолженности клиентов

Также в пресс-службе компании заявили о работе над улучшением дистанционных каналов обслуживания. «Мы надеемся, что их использование избавит клиентов от посещения офисов банка для текущих платежей по кредитам — их можно проводить через такие дистанционные каналы, как интернет-банк и мобильный банк», — сообщили в пресс-службе банка.

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В случае, если пандемия ухудшила финансовое положение клиента, и это документально подтверждено, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть способы реструктуризации кредитной задолженности, в том числе — временно снизить ежемесячные платежи или дать ипотечные каникулы в рамках установленной законом процедуры.