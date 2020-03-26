Банк УРАЛСИБ не изменил график работы отделений в нерабочую неделю

В неделю с 28 марта по 5 апреля отделения банка УРАЛСИБ продолжат обслуживание в обычном режиме

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Он назвал это мерой для «предотвращения угрозы быстрого распространения болезни».

Для тех, кто соблюдает карантин:

В пресс-службе банка УРАЛСИБ 26 марта сообщили, что сотрудники компании стараются максимально обезопасить клиентов — в отделениях проводится усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук и заменены фильтры в системах кондиционирования.

«Несмотря на все меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания», — сообщили в пресс-службе банка.