На Кубани и в Ростовской области почти на месяц изменится график движения поездов

С 19 марта из-за ремонта на перегоне Васильево-Петровская — Орловка-Кубанская на направлении Ростов — Краснодар внесли изменения в график движения пригородных поездов. Некоторые из них будут отправляться со станций и прибывать в конечные пункты назначения ранее или позже графика.

Так, с 19 по 28 марта и с 7 по 9 апреля пригородный поезд № 6701 Тимашевская — Краснодар-1 будет отправляться со станции Тимашевская на 10 минут позже графика — в 5:35. В обратном направлении состав выйдет из Краснодара на 24 минуты раньше обычного — в 5:42.

С 26 по 28 марта, а также 7 и 8 апреля пригородный поезд № 6155 Ростов — Лихая будет отправляться из Ростова-на-Дону на 18 минут раньше графика — в 5:48.