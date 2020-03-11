На Кубани и в Ростовской области почти на месяц изменится график движения поездов
Пригородные поезда в Краснодарском крае и в Ростовской области в марте-апреле временно изменят графики движения
С 19 марта из-за ремонта на перегоне Васильево-Петровская — Орловка-Кубанская на направлении Ростов — Краснодар внесли изменения в график движения пригородных поездов. Некоторые из них будут отправляться со станций и прибывать в конечные пункты назначения ранее или позже графика.
Так, с 19 по 28 марта и с 7 по 9 апреля пригородный поезд № 6701 Тимашевская — Краснодар-1 будет отправляться со станции Тимашевская на 10 минут позже графика — в 5:35. В обратном направлении состав выйдет из Краснодара на 24 минуты раньше обычного — в 5:42.
С 26 по 28 марта, а также 7 и 8 апреля пригородный поезд № 6155 Ростов — Лихая будет отправляться из Ростова-на-Дону на 18 минут раньше графика — в 5:48.
Кроме того, с 29 марта по 6 апреля пригородный поезд № 6701 Тимашевская — Краснодар-1 будет отправляться со станции Тимашевская на 17 минут раньше графика — в 5:08. В обратном направлении из Краснодара он поедет на 16 минут раньше графика — в 5:50, сообщили 11 марта в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
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Напомним, из-за ремонтных работ с 18 марта изменится график движения электричек Ростов — Краснодар. Кроме того, с середины января до конца апреля закрыли движение электричек из Краснодара в Сочи. Сейчас на олимпийский курорт можно добраться с пересадкой на автобус до Туапсе и там снова пересесть на «Ласточку».
Накануне стало известно, что с 13 марта изменится график движения пригородного поезда Краснодар — Горячий Ключ.