«Ласточка» Ростов — Новороссийск начнет ходить и в Анапу

Первый рейс по новому маршруту состоится 1 апреля, продажа билетов на это направление уже открыта, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Из Ростова-на-Дону до станции Разъезд 9-го км под Крымском электропоезд будет следовать сдвоенным составом из 10 вагонов. После состав разделится: пять вагонов отправятся в Новороссийск, другие пять — в Анапу. В обратном направлении «Ласточки» будут отправляться одиночными составами до станции Разъезд 9-го км, где вновь соединятся и проследуют до Ростова.