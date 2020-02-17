«Ласточка» Ростов — Новороссийск начнет ходить и в Анапу

Краснодарский край

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Скоростной электропоезд «Ласточка» соединит Анапу, Новороссийск и Ростов-на-Дону

Первый рейс по новому маршруту состоится 1 апреля, продажа билетов на это направление уже открыта, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Из Ростова-на-Дону до станции Разъезд 9-го км под Крымском электропоезд будет следовать сдвоенным составом из 10 вагонов. После состав разделится: пять вагонов отправятся в Новороссийск, другие пять — в Анапу. В обратном направлении «Ласточки» будут отправляться одиночными составами до станции Разъезд 9-го км, где вновь соединятся и проследуют до Ростова.

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Остановки предусмотрены на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.

На поезда, отправляющиеся с 1 по 25 апреля, билеты будут доступны по фиксированной стоимости, добавили в РЖД. Сейчас их стоимость составляет от 1009 рублей до Анапы; время в пути — 5 часов 53 минуты: отправление в 6:54, прибытие — в 12:47. Стоимость билета до Новороссийска — от 910 рублей, время в пути — 5 часов 20 минут, прибытие — в 12:14. Обратно из Анапы состав отправляется в 17:20, из Новороссийска — в 16:55 с прибытием в Ростов в 22:22.

Как сообщали Юга ру, впервые «Ласточки» связали Ростов и Новороссийск в 2017 году. Скоростное сообщение с Анапой стало возможным с конца 2019 года, первая «Ласточка» отправилась в Анапу из Краснодара 20 декабря. Чтобы открыть новый маршрут, между городом-курортом и краевым центром модернизировали инфраструктуру и построили новый вокзал на станции Разъезд 9-го км.

Анапа Железная дорога Новороссийск Поезда РЖД Ростов-на-Дону

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