РЖД отменили часть маршрутов по России из-за коронавируса

25 марта в РЖД заявили, что из-за угрозы коронавируса снизился пассажиропоток. В связи с этим изменилось движение некоторых поездов дальнего следования по России

Так, будут отменены маршруты, которые не пользуются спросом в настоящий момент. Пассажирам предложат либо отправиться в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернут деньги в полном объеме. Всего изменения затронут 31 поезд, написал RT .

Также в специальном разделе сайта РЖД пассажиры смогут проверить, не изменилось ли расписание нужного им поезда из-за коронавируса.

С порядком возврата билетов можно ознакомиться здесь .

Ранее из-за коронавируса РЖД изменили или отметили маршруты пассажирских поездов в Австрию, Азербайджан, Беларусь, Германию, Италию, Казахстан, Китай, КНДР, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Монголию, Польшу, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Францию, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 435 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».