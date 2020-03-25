РЖД отменили часть маршрутов по России из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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25 марта в РЖД заявили, что из-за угрозы коронавируса снизился пассажиропоток. В связи с этим изменилось движение некоторых поездов дальнего следования по России

На сайте РЖД опубликовали сообщение, что из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменится периодичность курсирования ряда поездов.

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Так, будут отменены маршруты, которые не пользуются спросом в настоящий момент. Пассажирам предложат либо отправиться в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернут деньги в полном объеме. Всего изменения затронут 31 поезд, написал RT.

Также в специальном разделе сайта РЖД пассажиры смогут проверить, не изменилось ли расписание нужного им поезда из-за коронавируса.

С порядком возврата билетов можно ознакомиться здесь.

Ранее из-за коронавируса РЖД изменили или отметили маршруты пассажирских поездов в Австрию, Азербайджан, Беларусь, Германию, Италию, Казахстан, Китай, КНДР, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Монголию, Польшу, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Францию, Финляндию, Чехию и Эстонию.

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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 435 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Коронавирус Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Транспорт

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