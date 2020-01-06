На три месяца движение электричек из Краснодара в Сочи будет приостановлено

Штатное сообщение посредством электропоездов из Краснодара в Сочи и обратно будет приостановлено.

Примерно на три месяца однопутный перегон на участке Чинары — Чилипси будет перекрыт из-за масштабных ремонтных работ, которые пройдут с 15 января по 27 апреля 2020 года. В связи с этим до Туапсе пассажирам предлагается добираться на автобусе, а уже там можно пересесть на электрический поезд «Ласточка», направляющийся в Сочи. Стоимость билета на автобус составляет 425 рублей. В день будет курсировать шесть автобусных рейсов. На поезда дальнего следования ремонтные работы не повлияют. Точнее, они будут передвигаться иным путем следования.

Из Краснодара автобусы отправятся к Туапсе в 04:19, 04:29, 04:39, 15:54, 16:04 и 16:14. А из Туапсе в Краснодар автобусы отправятся в 08:30, 08:40, 08:50, 20:53, 21:03 и 21:13. Автобусное сообщение выстроено так, чтобы пассажиры автобуса успевали на посадку на «Ласточку» до Сочи и обратно.

Прямой поезд из Краснодара в Сочи под номером 664, без пересадок, будет следовать по времени примерно 12,5 часов.