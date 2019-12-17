В России для пенсионеров запустят туристический маршрут по местам боевой славы

В России к 75-летию Победы, который отметят в 2020 году, разрабатывают пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения»

Государство будет субсидировать программы посещения памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. Проект планируют включить в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма, который сейчас находится на согласовании в правительстве. Об этом 17 декабря рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

«Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне — программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год», — подчеркнул Фомин.