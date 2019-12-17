В России для пенсионеров запустят туристический маршрут по местам боевой славы
В России к 75-летию Победы, который отметят в 2020 году, разрабатывают пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения»
Государство будет субсидировать программы посещения памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. Проект планируют включить в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма, который сейчас находится на согласовании в правительстве. Об этом 17 декабря рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
«Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне — программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год», — подчеркнул Фомин.
Социальный туризм для людей старческого возраста сейчас развит лишь в нескольких регионах России. Пока неизвестно, сколько средств потребуется на реализацию проекта, чтобы туристическими программами могли воспользоваться пенсионеры всей страны. Также не уточняется, для каких именно категорий пожилых людей разрабатывается проект. Известно, что проект будут курировать Минтруд, Минэкономразвития и общественные организации.
Напомним, в 2019 году в России был запущен федеральный проект «Старшее поколение», рассчитанный до 2024 года. Он направлен на создание программы системной поддержки и повышения качества жизни пожилых граждан. Так, например, в Адыгее в 2019 году в рамках проекта началось обучение людей предпенсионного возраста новым специальностям, а на базе Майкопской городской клинической больницы открыли гериатрическую службу для профилактики и лечения болезней старческого возраста.
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