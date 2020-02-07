В России ветераны войн в 2020 году получат по 75 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В России в 2020 году в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне ветеранам войн и приравненным к ним лицам выплатят по 75 тыс. рублей

Соответствующий указ 7 февраля подписал президент России Владимир Путин, сообщает RT.

Читайте также:

По 75 тыс. рублей получат ветераны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и ветеранов.

Кроме того, выплаты в размере 50 тыс. рублей предусмотрены труженикам тыла. Деньги получат в том числе граждане России, которые проживают за пределами страны: в Латвии, Литве и Эстонии.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что деньги переведут в апреле — мае этого года.

Воспоминания об оккупации Краснодара:

Напомним, 2020-й был объявлен Годом памяти и славы, так как в этом году страна отмечает юбилей — 75-летие Великой Победы. По всей стране уже прошла акция «Блокадный хлеб».

В Краснодарском крае в этом году проведут более десяти акций, посвященных юбилею Победы, и отреставрируют мемориалы.

Великая Отечественная война Ветераны День Победы Деньги Праздники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Минздрав Кубани не нашел нарушений в больнице Анапы, где мальчик умер у лора. Отец погибшего считает, что это наглая ложь
В Сочи из-за сильных ливней смыло часть дороги
В России ветераны войн в 2020 году получат по 75 тыс. рублей
В Ростове поймали мужчину, который за 20 лет изнасиловал шесть женщин и убил пятерых из них. Он пойдет под суд
Водитель легковушки погиб в ДТП на Кубани
Недалеко от Грозного произошло землетрясение

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале