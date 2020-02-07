В России ветераны войн в 2020 году получат по 75 тыс. рублей

В России в 2020 году в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне ветеранам войн и приравненным к ним лицам выплатят по 75 тыс. рублей

По 75 тыс. рублей получат ветераны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и ветеранов.

Кроме того, выплаты в размере 50 тыс. рублей предусмотрены труженикам тыла. Деньги получат в том числе граждане России, которые проживают за пределами страны: в Латвии, Литве и Эстонии.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что деньги переведут в апреле — мае этого года.