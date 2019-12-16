В Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать жилье 122 ветеранов

На совещании в администрации Краснодара 16 декабря заявили, что в 2020 году в городе планируют обновить дома и квартиры 122 ветеранов

Сейчас в очереди на ремонт жилья стоят 244 ветерана. При этом 107 человек — это инвалиды, участники войны и пожилые люди, проживающие без семьи. Все эти категории относятся к первоочередникам.

Если разделить общую очередь по округам, то в Прикубанском округе ремонт жилья ожидают 72 человека, в Карасунском — 57. В Центральном округе обновление жилья требуется 51 ветерану, в Западном — 64 людям, отметил 16 декабря начальник управления по социальным вопросам Александр Черепахин. Он добавил, что в год 75-летия Великой Победы из муниципального бюджета выделят 22 млн рублей. Этой суммы хватит на ремонт квартир и домов 122 ветеранов.

Всего с 2011 года отремонтировали 1 тыс. 426 помещений для ветеранов, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, в ноябре ветеран из Адыгеи, служивший механиком авиаэскадрильи, подарил несколько велосипедов детям Оренбуржья. Такой подарок он сделал в знак благодарности жителям села, которые в годы Великой Отечественной войны собрали средства на строительство двенадцати самолетов для эскадрильи.