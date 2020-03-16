В Геленджике спасли таксу Пусечку, которая застряла в машине из-за кошки

Краснодарский край

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В Геленджике спасатели помогли собаке, которая застряла под капотом автомобиля

15 марта к спасателям обратилась хозяйка собаки. Спасатели «Кубань-СПАС» осмотрели место происшествия и выяснили, что таксу по кличке Пусечка зажало межу двигателем и рулевой рейкой. Собака попала туда, пытаясь догнать кошку. Владелец машины попытался поднять автомобиль домкратом, однако из-за этого животное придавило еще больше и такса «почти не дышала».

Спасатели убрали домкрат и опустили машину, после чего собака зашевелилась. Затем с помощью трех других домкратов и слесарного инструмента таксу достали из-под капота. Собаку передали хозяйке, ветеринарная помощь не потребовалась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Геленджик Животные

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