В Краснодаре вместо 12 тыс. срубленных деревьев хотят посадить 20 тыс. новых. Но это не точно
Власти Краснодара рассказали, что в 2019 году в городе срубили 12 тыс. деревьев, признанных аварийными и опасными
Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев рассказал, что 8 тыс. из 12 тыс. срубленных деревьев находились на территориях образовательных учреждений. Сейчас департамент городского хозяйства и ТЭК формирует банк саженцев деревьев, которые высадят в этом году.
Всего в рамках акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» планируется высадить 5 тыс. саженцев весной и столько же осенью. Также в рамках акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 20 по 28 марта власти хотят высадить 500 деревьев. Кроме того, решается вопрос о выделении бюджетных ассигнований для компенсационного озеленения в размере 10 тыс. деревьев.
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Если все пойдет плану, то в 2020 году в краевой столице взамен 12 тыс. вырубленных деревьев высадят более 20 тыс. новых, среди которых дуб красный, береза, ясень, кедр, клен, липа, декоративная груша и граб, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Глава краевого центра Евгений Первышов напомнил, что нужно предусмотреть уход за саженцами. По его словам, следует продумать механизм, потому что высадить растение — это одна история, но надо, чтобы дерево прижилось. Для этого нужен постоянный уход и полив.
Напомним, в сентябре 2019 года в детсаду упавшее дерево насмерть придавило ребенка, после чего Первышов поручил провести полную инвентаризацию всех деревьев на муниципальной земле.
В январе в Краснодар из Германии доставили инструменты для обследования деревьев — арботом и резистограф. С их помощью будут проводить комплексную диагностику деревьев, чтобы определить, в каком состоянии находится ствол, есть ли внутренние заболевания и может ли дерево упасть при сильном порыве ветра. Также инструмент позволяет спрогнозировать состояние дерева в будущем.
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