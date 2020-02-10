В Краснодаре вместо 12 тыс. срубленных деревьев хотят посадить 20 тыс. новых. Но это не точно

Власти Краснодара рассказали, что в 2019 году в городе срубили 12 тыс. деревьев, признанных аварийными и опасными

Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев рассказал, что 8 тыс. из 12 тыс. срубленных деревьев находились на территориях образовательных учреждений. Сейчас департамент городского хозяйства и ТЭК формирует банк саженцев деревьев, которые высадят в этом году. Всего в рамках акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» планируется высадить 5 тыс. саженцев весной и столько же осенью. Также в рамках акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 20 по 28 марта власти хотят высадить 500 деревьев. Кроме того, решается вопрос о выделении бюджетных ассигнований для компенсационного озеленения в размере 10 тыс. деревьев.

Если все пойдет плану, то в 2020 году в краевой столице взамен 12 тыс. вырубленных деревьев высадят более 20 тыс. новых, среди которых дуб красный, береза, ясень, кедр, клен, липа, декоративная груша и граб, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Глава краевого центра Евгений Первышов напомнил, что нужно предусмотреть уход за саженцами. По его словам, следует продумать механизм, потому что высадить растение — это одна история, но надо, чтобы дерево прижилось. Для этого нужен постоянный уход и полив.