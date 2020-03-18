В Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки хотят пересадить 693 дерева

Об этом рассказал глава города Евгений Первышов на городской планерке 16 марта. Речь идет о деревьях, которые растут на разделительной полосе по улице Московской, от Солнечной до Петра Метальникова. На новое место хотят пересадить 693 дерева породы липа войлочная Брабант.

«Липы крупные. Такая пересадка — для них большой стресс. Рассчитываем, что большая часть лип, которые сейчас растут на Московской, на новом месте приживутся — специалисты сделают для этого все возможное», — сказал заместитель главы города Андрей Дорошев.