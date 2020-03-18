В Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки хотят пересадить 693 дерева
17 марта стало известно, что в Краснодаре на улице Московской планируют пересадить деревья
Об этом рассказал глава города Евгений Первышов на городской планерке 16 марта. Речь идет о деревьях, которые растут на разделительной полосе по улице Московской, от Солнечной до Петра Метальникова. На новое место хотят пересадить 693 дерева породы липа войлочная Брабант.
«Липы крупные. Такая пересадка — для них большой стресс. Рассчитываем, что большая часть лип, которые сейчас растут на Московской, на новом месте приживутся — специалисты сделают для этого все возможное», — сказал заместитель главы города Андрей Дорошев.
В пресс-службе мэрии 17 марта добавили, что сейчас есть два варианта нового расположения деревьев: на улице Петра Метальникова от Московской до Ростовского шоссе либо на Карякина от Байбакова до Артюшкова. Деревья собираются извлекать таким образом, чтобы максимально сохранить корневую систему. Работы планируют завершить до конца апреля.
В начале марта Юга.ру писали, что сейчас в краевом центре готовятся проекты четырех новых трамвайных веток общей протяженностю почти 26 км. Новую линию на Московской длиной 5 км планируют провести до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». Накануне власти города заявили, что на ее троительство уйдет 13 месяцев. Работы по сооружению хотят начать не позднее июля 2020 года.