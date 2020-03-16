Адыгейский госуниверситет и МГТУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции Адыгейский государственный университет и Майкопский государственный технологический университет перешли на дистанционное обучение

По словам собеседника, вуз продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без контакта студентов и преподавателей в университетских аудиториях. Лекции и семинары будут проводиться через университетскую электронную информационно-образовательную систему, к которой студенты могут подключаться через свои электронные устройства.

В пресс-службе АГУ сообщили, что решение о переходе на электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий приняли 16 марта на основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 2020 года.

«Электронная информационно-образовательная среда университета позволяет проводить организацию образовательного процесса в онлайн-режиме без существенной потери качества обучения в вузе. Самое важное в этой ситуации — здоровье студентов, преподавателей и сотрудников университета», — подчеркнул ректор АГУ Дауд Мамий.

В пресс-службе АГУ добавили, что дистанционное обучение продлится на период существования угрозы распространения инфекции. Обо всех изменениях в режиме работы и организации учебного процесса будет своевременно сообщаться на официальном сайте АГУ и в соцсетях университета.

В МГТУ сообщили, что ректор Саида Куижева 16 марта подписала приказ о том, что с 17 марта университет организует контактную работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Пояснения по организации дистанционной работы преподавателей и студентов будут направлены дополнительно, отметили в пресс-службе вуза.

Как писали Юга.ру, часть краснодарских вузов 16 марта перевела студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. В их числе Кубанский государственный технологический университет и Кубанский государственный медуниверсит. А Кубанский государственный аграрный университет ввел режим свободного посещения занятий.