«Билайн» запустил информационную помощь клиентам по борьбе с коронавирусом
Оператор связи «Билайн» объявил о запуске комплекса мер для содействия борьбе с коронавирусной инфекцией
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. Накануне Роспотребнадзор заявил о двух новых случаях заражения в Краснодарском крае, всего в регионе было три инфицированных. По данным оперативного штаба, на 19 марта в России вирусом заразились 199 человек, выздоровели 9 человек.
Компания «Билайн» в рамках поддержки властей по информированию населения отменила плату за звонки на телефон горячей линии Ростуризма и в пять раз увеличила объем пакетов минут и интернета для клиентов, которые оказались в международном роуминге. Также оператор отменил тарификацию звонков на горячие линии по теме 2019-nCoV для звонящих в России и дал возможность при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа.
Кроме того, для удобства абонентов компания запустила короткие номера для звонков на горячие линии:
- 0976 — горячая линия «Роструда» для вопросов о трудовом законодательстве во время распространения коронавируса (обычный номер 8-800-707-88-41);
- 0987 — горячая линия «Здоровая Россия» Министерства здравоохранения РФ, где можно получить информацию по теме коронавируса (обычный номер 8-800-200-02-00);
- 0948 — общая горячая линия департамента здравоохранения Москвы для вопросов о диагностике и профилактике 2019-nCoV (8 (499) 251-83-00);
- 0973 — горячая линия Москвы, по которой надо чтобы сообщать о возвращении из инфицированных стран (обычный номер 8 (495) 870-45-09).
Также с 13 марта для абонентов «Билайн» в приложении «Мой Билайн» появилась информация о профилактике коронавируса. Помимо этого, оператор информирует своих клиентов о способах профилактики через СМС и push-уведомления.
Все инициативы компании будут действовать до 30 апреля включительно и могут быть продлены. В пресс-службе компании 20 марта добавили, что «Билайн» с 2016 года развивает практику удаленной работы и сделал публичный анализ по ее организации.
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