«Билайн» запустил информационную помощь клиентам по борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. Накануне Роспотребнадзор заявил о двух новых случаях заражения в Краснодарском крае, всего в регионе было три инфицированных. По данным оперативного штаба, на 19 марта в России вирусом заразились 199 человек, выздоровели 9 человек.

Компания «Билайн» в рамках поддержки властей по информированию населения отменила плату за звонки на телефон горячей линии Ростуризма и в пять раз увеличила объем пакетов минут и интернета для клиентов, которые оказались в международном роуминге. Также оператор отменил тарификацию звонков на горячие линии по теме 2019-nCoV для звонящих в России и дал возможность при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа.