ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 8,7 млрд рублей — компании ремонтировали дороги, в том числе и в Краснодарском крае

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Восемь компаний подозревают в сговоре на торгах по ремонту и содержанию дорог в четырех регионах, включая Краснодарский край

16 сентября агентство ТАСС сообщило, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении восьми компаний. Общая сумма контрактов с признаками сговора составила более 8,7 млрд рублей. 

Фигурантами дела стали ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «ДорЭнергоСтрой», ООО «ДорСервис», ООО «ДорМеханизация», ООО «ВиаСтрой», ООО «Битумикс», АО «ДЭП № 19» и ОАО «ДЭП № 12».

Девять компаний за 13,4 млрд рублей:

По версии ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен — их действия привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы.

Для Краснодарского края, обладающего одной из крупнейших дорожных сетей в стране протяженностью более 42 тыс. км, дорожные картели стали системной проблемой. В декабре 2024 года ФАС раскрыла картельный сговор на 15 млрд рублей на торгах по строительству, ремонту и реконструкции дорог на Кубани и Ставрополье. В июне того же года служба возбудила дело против «СтройЮгРегиона» и «Дормоста» по торгам на ремонт дорог на Кубани на сумму 637 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что на развитие дорог Краснодара до 2035 года направят 150 млрд рублей.

Деньги Дороги Краснодар Преступления Ремонт дорог ФАС

Новости

Река Кубань, городские кварталы и поля: космонавт показал Краснодар с борта МКС
Десятки тысяч лет под землей. В Лагонаки нашли следы древних медведей
Авиакомпания Nordwind более чем на месяц отменит рейсы в Сочи и перенесет их в Сухум
ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 8,7 млрд рублей — компании ремонтировали дороги, в том числе и в Краснодарском крае
Минтранс утвердил новый знак для парковки многодетных семей
В Сочи задерживаются более 100 рейсов — пассажиры не могут вылететь уже третий день

Лента новостей

«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»
14 сентября, 15:37
«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»
Кандидат от «Яблока» на Кубани Ахмед Бесленей — о коррупции, «мире любой ценой», выборах в три дня и защите Конституции
Злодеи, помощники и возлюбленные
Вчера, 18:24
Злодеи, помощники и возлюбленные
В Краснодаре пройдет лекция о драконах в славянском фольклоре
Театр одного Кордобы
Вчера, 09:15
Театр одного Кордобы
Почему позорная симуляция форварда «Краснодара» опаснее осечки с «Акроном»

Реклама на сайте