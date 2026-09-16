ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 8,7 млрд рублей — компании ремонтировали дороги, в том числе и в Краснодарском крае
Восемь компаний подозревают в сговоре на торгах по ремонту и содержанию дорог в четырех регионах, включая Краснодарский край
16 сентября агентство ТАСС сообщило, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении восьми компаний. Общая сумма контрактов с признаками сговора составила более 8,7 млрд рублей.
Фигурантами дела стали ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «ДорЭнергоСтрой», ООО «ДорСервис», ООО «ДорМеханизация», ООО «ВиаСтрой», ООО «Битумикс», АО «ДЭП № 19» и ОАО «ДЭП № 12».
Девять компаний за 13,4 млрд рублей:
По версии ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен — их действия привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы.
Для Краснодарского края, обладающего одной из крупнейших дорожных сетей в стране протяженностью более 42 тыс. км, дорожные картели стали системной проблемой. В декабре 2024 года ФАС раскрыла картельный сговор на 15 млрд рублей на торгах по строительству, ремонту и реконструкции дорог на Кубани и Ставрополье. В июне того же года служба возбудила дело против «СтройЮгРегиона» и «Дормоста» по торгам на ремонт дорог на Кубани на сумму 637 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что на развитие дорог Краснодара до 2035 года направят 150 млрд рублей.