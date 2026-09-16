Минтранс утвердил новый знак для парковки многодетных семей
Знак пока готовят к установке в российских городах. На Кубани для многодетных семей уже действует бесплатная парковка
16 сентября пресс-служба Минтранса России сообщила, что ведомство утвердило новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей.
Дизайн выбрали граждане. В июле Минтранс проводил голосование в соцсетях, в котором приняли участие около 4 тыс. человек. Победителем стал вариант с белой буквой «Р» на синем фоне и схематичным изображением семьи с тремя детьми. Знак набрал 46% голосов.
Тонкая голубая линия:
Сейчас ведомство готовит поправки в ПДД, изменения внесут в соответствующий ГОСТ. После этого знак появится на улицах российских городов.
Отметим, что для Краснодарского края нововведение особенно актуально. В июле депутаты ЗСК приняли закон, разрешающий многодетным родителям и опекунам бесплатно пользоваться платными муниципальными и краевыми парковками.
Напомним, что в Краснодаре бесплатно пользоваться муниципальными парковками также могут инвалиды I и II групп, III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению; Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и Герои Труда Кубани. Помимо этого, бесплатная стоянка предусмотрена для электромобилей и плагин-гибридов — на местах с зарядными устройствами — и транспорта для обеспечения специальной связи в рабочие дни с 8:00 до 18:00.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре установили еще 21 камеру для борьбы с водителями, снимающими номера на парковках.