Минтранс утвердил новый знак для парковки многодетных семей

Знак пока готовят к установке в российских городах. На Кубани для многодетных семей уже действует бесплатная парковка

Дизайн выбрали граждане. В июле Минтранс проводил голосование в соцсетях, в котором приняли участие около 4 тыс. человек. Победителем стал вариант с белой буквой «Р» на синем фоне и схематичным изображением семьи с тремя детьми. Знак набрал 46% голосов.

16 сентября пресс-служба Минтранса России сообщила , что ведомство утвердило новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей.

Сейчас ведомство готовит поправки в ПДД, изменения внесут в соответствующий ГОСТ. После этого знак появится на улицах российских городов.

Отметим, что для Краснодарского края нововведение особенно актуально. В июле депутаты ЗСК приняли закон, разрешающий многодетным родителям и опекунам бесплатно пользоваться платными муниципальными и краевыми парковками.