Аренда квартир в Краснодаре подешевела на 11%. Это самое заметное снижение цен в России

Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

В Краснодаре аренда жилья за год подешевела на 11,3%. В среднем по России ставки упали на 1,7%

16 сентября директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила ТАСС, что в России впервые с 2020 года снизилась средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир. В сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки в обоих сегментах просели на 1,7% — до 31,1 тыс. и 38,8 тыс. рублей соответственно.

По словам Павлиновой, среди городов-миллионников больше всего ценники упали в Краснодаре — средние ставки аренды жилья снизились на 11,3%. В топ также вошли Казань (-11,1%), Екатеринбург (-7,8%), Ростов-на-Дону (-7,1%) и Челябинск (-6,6%). В Москве стоимость аренды немного выросла (+1,3%), а в Санкт-Петербурге осталась примерно на том же уровне.

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Эксперт отметила, что до этого цены на аренду в России только росли. В 2025 году съемное жилье подорожало на 10,2%, а в 2024 году — аж на 35,5%.

«Того дефицита, который отмечался на рынке жилой аренды пару лет назад, в этом году не возникло даже в период пикового спроса. Предложения аренды на рынке более чем достаточно для удовлетворения текущего спроса — это сдерживает динамику средних ставок. Такая тенденция в ближайшие месяцы сохранится», — заявила Павлинова.

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская также рассказала ТАСС, что в большинстве городов страны зафиксировали отрицательную динамику — ставки на аренду однушки упали в 23 из 40 крупных локаций, а на аренду двушки — в 26 из 40.

Как писали Юга.ру, эксперт назвала лучшие станицы и поселки рядом с Краснодаром для переезда.

Аренда Жилье Краснодар Недвижимость общество Рейтинги Цены Экономика

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