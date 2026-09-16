В Сочи задерживаются более 100 рейсов — пассажиры не могут вылететь уже третий день

В аэропорту Сочи задерживаются 104 рейса на вылет и прилет

15 сентября в 21:30 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за атаки БПЛА. Их сняли только в 3:30 16 сентября, поэтому в расписании образовались корректировки.

По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 47 рейсов в Самару, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Челябинск, Москву, Нижний Новгород, Ижевск и другие города.

На прилет задерживаются 46 рейсов из Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Перми, Омска, Москвы и других городов.