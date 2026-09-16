В Сочи задерживаются более 100 рейсов — пассажиры не могут вылететь уже третий день
В аэропорту Сочи задерживаются 104 рейса на вылет и прилет
15 сентября в 21:30 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за атаки БПЛА. Их сняли только в 3:30 16 сентября, поэтому в расписании образовались корректировки.
По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 47 рейсов в Самару, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Челябинск, Москву, Нижний Новгород, Ижевск и другие города.
На прилет задерживаются 46 рейсов из Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Перми, Омска, Москвы и других городов.
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Максимальное время задержек как на вылет, так и на прилет, — трое суток — некоторые рейсы еще не обслужили с 13 сентября. Пассажиры пожаловались в телеграм-канале аэропорта, однако отметили, что понимают «сложность обстановки».
Напомним, тогда в аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения на полеты, в связи с чем на прилет и вылет задерживались более 140 рейсов.
По словам пресс-службы аэровокзала, аэропорт работает по фактическому расписанию и готов обслужить более 200 рейсов. Ситуация в терминале спокойная, скопления пассажиров нет.
Как писали Юга.ру, 1 сентября аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов.