Авиакомпания Nordwind более чем на месяц отменит рейсы в Сочи и перенесет их в Сухум

С 18 сентября по 24 октября российская авиакомпания будет летать в столицу Абхазии вместо Сочи

Пресс-служба авиакомпании Nordwind сообщила, что с 18 сентября по 24 октября отменяет рейсы из Сочи и на курорт. Изменения в расписании будут вводить поэтапно.

Рейсы отменят из Оренбурга, Томска, Сыктывкара, Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Магнитогорска, Нижнекамска, Барнаула, Кемерова, Нижневартовска и Новокузнецка. Вместо них авиакомпания перенаправит рейсы в аэропорт Сухума — столицы Абхазии.