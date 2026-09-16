Авиакомпания Nordwind более чем на месяц отменит рейсы в Сочи и перенесет их в Сухум
С 18 сентября по 24 октября российская авиакомпания будет летать в столицу Абхазии вместо Сочи
Пресс-служба авиакомпании Nordwind сообщила, что с 18 сентября по 24 октября отменяет рейсы из Сочи и на курорт. Изменения в расписании будут вводить поэтапно.
Рейсы отменят из Оренбурга, Томска, Сыктывкара, Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Магнитогорска, Нижнекамска, Барнаула, Кемерова, Нижневартовска и Новокузнецка. Вместо них авиакомпания перенаправит рейсы в аэропорт Сухума — столицы Абхазии.
Пассажирам, которые уже купили билеты, Nordwind предлагает оформить возврат денег или поменять билет с вылетом из Сухума. Причины изменения расписания компания не уточнила.
Как писали Юга.ру, 16 сентября в Сочи задерживаются более 100 рейсов — пассажиры не могут вылететь уже третий день.