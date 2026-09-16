Авиакомпания Nordwind более чем на месяц отменит рейсы в Сочи и перенесет их в Сухум

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С 18 сентября по 24 октября российская авиакомпания будет летать в столицу Абхазии вместо Сочи

Пресс-служба авиакомпании Nordwind сообщила, что с 18 сентября по 24 октября отменяет рейсы из Сочи и на курорт. Изменения в расписании будут вводить поэтапно. 

Рейсы отменят из Оренбурга, Томска, Сыктывкара, Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Магнитогорска, Нижнекамска, Барнаула, Кемерова, Нижневартовска и Новокузнецка. Вместо них авиакомпания перенаправит рейсы в аэропорт Сухума — столицы Абхазии. 

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Пассажирам, которые уже купили билеты, Nordwind предлагает оформить возврат денег или поменять билет с вылетом из Сухума. Причины изменения расписания компания не уточнила.  

Как писали Юга.ру, 16 сентября в Сочи задерживаются более 100 рейсов — пассажиры не могут вылететь уже третий день.

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