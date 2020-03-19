Суд вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в гибели 11 человек при пожаре в Сочи в июле 2018 года

Напомним, рано утром 30 июля 2018 года в Адлерском районе произошел пожар в кафе и находящемся рядом трехэтажном здании. В огне погибли восемь человек, в том числе ребенок, позже от травм скончалась одна женщина. Еще два тела нашли при разборе завалов. Выяснилось, что незаконно возведенный дом сдавали постояльцам, а шашлычную в постройке также обустроили незаконно.

В СКР по Краснодарскому краю 19 марта сообщили, что суд признал виновными в происшествии владельца и арендатора строений.

По данным следствия, собственник в период с 2010 по 2013 год возвел небольшое здание, не обеспечив его противопожарной защитой и не предусмотрев пути эвакуации. Помещение он не ввел в эксплуатацию и незаконно подсоединил его к электроснабжению. Зная о нарушениях, второй мужчина арендовал помещение и организовал там шашлычную. Кроме того, он пустил жить в кафе четырех родственников — впоследствии они оказались среди жертв пожара.

Пожар начался из-за возгорания проводки в кафе, пламя распространилось и на гостиницу.

Мужчинам назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд продолжает рассматривать дело в отношении хозяина трехэтажной постройки. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц), добавили в пресс-службе ведомства.