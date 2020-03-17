В России предложили запретить кальяны из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев 17 марта предложил бороться с коронавирусом путем запрета кальянов в кафе и ресторанах

Хамзаев написал письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приостановить продажу кальянов в ресторанах и кафе в условиях распространения коронавируса, сообщил RT со ссылкой на документ.

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В сообщении сказано, что вирус может передаваться через общественные приборы для курения. Кроме того, Хамзаев написал, что ранее ВОЗ подтвердила, что кальяны не могут быть простерилизованы путем обычного мытья и способствуют распространеня заболеваний. Также Хамзаев обратил внимание премьер-министра на то, что в ряде других стран, например, в ОАЭ, уже действует подобный запрет [с 9 марта в ОАЭ запретили курить кальян в кафе и ресторанах, а также отелях — Юга.ру].

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на 17 марта COVID-19 заразились более 183 тыс. человек, умерло более 7,1 тыс. человек. В России официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом.

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Как писали Юга.ру, в 2017 году в России собирались запретить вейпы и кальяны в барах и ресторанах, а в 2018 году Минздрав разработал поправки к антитабачному закону, предусматривающие в том числе запрет кальянов в отелях.

Коронавирус Общественная палата Табак

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