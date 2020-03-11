Кто больше всех зарабатывает в России по версии Росстата

11 марта Росстат назвал сферы деятельности в России с самыми высокими зарплатами

Служба статистики вычислила, сколько в среднем по стране заработали представители разных профессий в 2019 году. Результаты исследования опубликовал RT.

Выяснилось, что самые высокие зарплаты — у представителей финансовой и страховой сфер (порядка 103 тыс. рублей в месяц). Второе место заняли специалисты по добыче полезных ископаемых (88,9 тыс. рублей), третье — сотрудники сферы IT и связи (74,4 тыс. рублей).

Также в топ высокооплачиваемых профессий попали представители научной и технической деятельности (72,9 тыс. рублей), чиновники, специалисты в области военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. рублей).

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Самыми низкооплачиваемыми вакансиями Росстат называл профессии в сфере общепита и гостиничного дела (27,9 тыс. рублей). Также небольшими оказались доходы россиян, занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).