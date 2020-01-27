Россияне были бы довольны зарплатой в 92 тыс. рублей в месяц — опрос

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 27 января опубликовали результаты опроса о том, сколько хотели бы зарабатывать жители России. Спойлер: примерно в восемь раз больше МРОТ

Портал для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» опросил 6,7 тыс. россиян старше 18 лет. Аналитики спросили, какую зарплату респонденты хотели бы получать в месяц.

Как сообщил RT со ссылкой на результаты опроса, в среднем россиян устроила бы зарплата в 92 тыс. рублей в месяц. 26% респондентов хотели бы получать 100-200 тыс. рубоей, а на зарплату ниже 30 тыс. рублей согласились только 4% опрошенных.

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Специалисты отметили, что уровень желаемых зарплат зависит от места проживания граждан. Если в Москве и Санкт-Петербурге респонденты назвали идеальной зарплату более 100 тыс. рублей, то жители Ростова-на-Дону согласились бы на 87 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде респондентам хватило бы 70 тыс. рублей.

Кроме того, опрос показал существенную разницу в желаемой зарплате у мужчин и женщин. Если мужчины в среднем называли сумму в 103 тыс. рублей, то опрошенные женщины соглашались на 80 тыс. рублей. 

Как писали Юга.ру, в январе социологи РАН выяснили, что жители России не верят в успех трудолюбия и рассчитывают на везение и связи. Также эксперты прогнозируют, что большинство россиян поменяют место работы в течение года.

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