Россияне были бы довольны зарплатой в 92 тыс. рублей в месяц — опрос

Аналитики 27 января опубликовали результаты опроса о том, сколько хотели бы зарабатывать жители России. Спойлер: примерно в восемь раз больше МРОТ

Как сообщил RT со ссылкой на результаты опроса, в среднем россиян устроила бы зарплата в 92 тыс. рублей в месяц. 26% респондентов хотели бы получать 100-200 тыс. рубоей, а на зарплату ниже 30 тыс. рублей согласились только 4% опрошенных.

Портал для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» опросил 6,7 тыс. россиян старше 18 лет. Аналитики спросили, какую зарплату респонденты хотели бы получать в месяц.

Специалисты отметили, что уровень желаемых зарплат зависит от места проживания граждан. Если в Москве и Санкт-Петербурге респонденты назвали идеальной зарплату более 100 тыс. рублей, то жители Ростова-на-Дону согласились бы на 87 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде респондентам хватило бы 70 тыс. рублей.

Кроме того, опрос показал существенную разницу в желаемой зарплате у мужчин и женщин. Если мужчины в среднем называли сумму в 103 тыс. рублей, то опрошенные женщины соглашались на 80 тыс. рублей.