Опрос показал, кто в России доволен своей зарплатой. Таких людей меньше трети

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 10 января сообщили, что подавляющее большинство россиян не устраивает уровень их заработной платы. Самые недовольные — фрилансеры и представители рабочих профессий

Эксперты HeadHunter в конце декабря 2019 опросили свыше 5 тыс. россиян и выяснили, что меньше трети из них довольны своей зарплатой, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса.

Уровень заработной платы не устраивает 74% респондентов, причем среди работающих удаленно граждан этот процент составляет 78%, а среди представителей рабочих профессий этот показатель достигает 80%.

Выяснилось, что 77% опрошенных пытались разговаривать с начальством по поводу повышения зарплаты. В качестве аргумента 57% сотрудников приводили свои профессиональные успехи, 36% напоминали, что работодатель уже долгое время не поднимал зарплату, а 13% шантажировали начальство переходом в другую компанию.

В исследовании также отмечается, что только в 7% случаев работодатели сами проявляли инициативу по поводу повышения зарплат.

Портал «360» пишет, что полностью удовлетворены суммой своего оклада работники сферы HR — она устраивает каждого третьего менеджера, занимающегося подбором персонала.

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Напомним, в 2018 году агентство РИА «Рейтинг» сообщило, что в Адыгее получают самые низкие зарплаты в России. В 2019 году Росстат опубликовал данные, что самые низкие зарплаты — у учителей на Кавказе.

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