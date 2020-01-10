Зарплата по самым дорогим вакансиям Краснодара в 2020 году превышает 200 тыс. рублей. Вот они

Аналитики рассказали, в каких сферах краснодарцы могут зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц в новом году

В топ-3 самых дорогих вакансий Краснодара на начало 2020 года вошли руководитель разработки в IT-компании, психиатр-нарколог и директор филиала, сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

Так, руководитель разработки может зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц. Кандидат на вакансию должен иметь опыт руководства продуктовыми командами от двух лет, владеть одним из мейнстримовых языков для web-разработки, обладать харизматичностью и лидерскими качествами.

Директору филиала предлагают от 200 тыс. рублей. От претендента на эту должность требуется высшее образование в области менеджмента, экономики или юриспруденции, а также опыт работы в сфере оптовых продаж и успешный опыт управления активными продажами.

От 140 до 250 тыс. рублей в месяц может зарабатывать психиатр-нарколог. Специалисту предстоит работа вахтовым методом в Москве; затраты на сотовую связь и транспорт компенсирует компания, также клиника предоставит сотруднику служебную квартиру.

Как добавил портал «360», самой дорогой вакансией в России в 2019 году оказалась должность ведущего IOS-разработчика. Специалисту предлагали 300 тыс. рублей до вычета налогов, разработчик интеграционных решений мог зарабатывать в Москве 230 тыс. рублей, а Санкт-Петербурге искали внутреннего аудитора с окладом 170-200 тыс. рублей.