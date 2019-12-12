Хватит жить от зарплаты до зарплаты. Личный опыт человека, который научился обращаться с деньгами

Редактор портала Юга.ру рассказывает, как справлялась с планированием финансов, какие ошибки допускала и какая стратегия ведения бюджета стала для нее подходящей.

Рита Ковалева учится планировать бюджет

— Мне 26 лет, у меня есть муж, кошка и ипотека. Полгода назад мы переехали в Нидерланды, а до этого пять лет вместе прожили в Краснодаре. Сейчас наша финансовая стратегия несколько отличается от той, что была в России, но до отъезда мне удавалось довольно неплохо регулировать свои финансы. Хотя и без фейлов не обходилось. В нашей семье раздельный бюджет. Это значит, что все крупные траты мы делили на двоих, а продукты просто покупали по очереди. И если у мужа с планированием бюджета все было неплохо, то я к концу месяца нередко оставалась на нуле.

В школе я ненавидела экономику, хотя банальное понимание того, что нужна как минимум подушка безопасности на случай болезни, увольнения или сломавшегося ноутбука, у меня было. Но все мысли о том, чтобы рассчитывать траты наперед, я намеренно игнорировала и надеялась, что в следующем месяце все сложится лучше: не будет дней рождений и спонтанных поездок — и мне удастся потратить не все и что-то отложить. Выбираться из такого порочного круга не просто (и не быстро), но этого не произойдет, если не начать.

Шаг № 1. Подсчитайте месячный бюджет Сложно начать экономить, если не знаешь, на что тратишь деньги. Старайтесь записывать все свои траты, и уже по итогам двух недель станет понятно, сколько уходит на транспорт, продукты, импульсивные онлайн-покупки и кофе на вынос. Превратить подсчеты в нескучное занятие помогут специальные приложения для смартфонов, но можно это делать и в старых-добрых таблицах Excel. Даже если вы сторонник спонтанности или вас устраивает финансовый беспорядок, в котором вы живете, попробуйте вести учет в качестве эксперимента хотя бы пару месяцев — уверена, итоговая сумма заставит вас пересмотреть ситуацию.

Приложения для учета расходов:



CoinKeeper

ZenMoney

Monefy

Money Flow (выбор автора)

«Деньги ОК»

«Журнал расходов»

Шаг № 2. Определите, на что вы тратите деньги Когда вы перестанете жить в неведении и увидите, сколько денег тратите, станет понятно, какие покупки не приносят пользы и какие бреши в бюджете вы пропустили.

Где мы теряем деньги?



— покупаем ненужную одежду, продукты, косметику, книги;

— едем на такси, потому что не рассчитали время;

— покупаем дешевую технику или обувь, которые быстро потребуют замены;

— пренебрегаем ежегодным визитом к стоматологу, а потом платим по полной за все прогулы;

— забываем отменить подписку на сервисы или мобильные приложения, которыми не пользуемся.

Список, конечно, неполный, и каждый может добавить туда что-то свое. Например, моей главной проблемой были сладости и элементы декора, а поход в «Икею» всегда заканчивался финансовой катастрофой. Помог только переезд в другую часть города, откуда ездить туда стало максимально неудобно.

Максим Соболев директор дирекции «Юг» Банка Хоум Кредит

Совет эксперта банка — Планировать бюджет — верная тактика. Можно отслеживать траты в сервисах банка: например, наш мобильный банк позволяет разбивать их по категориям. Кроме того, недавно мы запустили кобрендовую карту с сервисом для учета личных финансов CoinKeeper. Транзакции по этой карте сразу загружаются в приложение, и клиенты могут легко управлять своим бюджетом.

Шаг № 3. Разберитесь с долгами По данным Центробанка, каждый второй работающий россиянин имеет кредит — всего 39,5 млн человек. Я не говорю, что это плохо, но быть у кого-то в долгу и отдавать ему часть зарплаты все-таки неприятно. Важно понимать, что бывает «хороший» кредит и «плохой». И я сейчас не про проценты (хотя это тоже важно). «Хороший» кредит — это когда ты занял у банка денег, чтобы пойти на курсы, которые помогут тебе прокачаться как специалисту, освоить новую профессию или купить ноутбук, который сделает более продуктивной и качественной твою работу, — и это поможет зарабатывать больше. А «плохой» — это когда вы взяли 200 тыс. на свадьбу, уже успели развестись, а кредит еще три года выплачивать.

У нас ипотека, поэтому все внезапные премии и деньги с подработок я трачу на досрочное погашение — иначе велик шанс, что они «исчезнут» в конце месяца. Что касается процентов, не забывайте про такую полезную штуку, как рефинансирование. Банки постоянно меняют ставки, стоит за этим проследить, и вдруг получится сменить ваши 13% по ипотеке на 9%. А если у вас несколько мелких кредитов с недемократичным процентом (например, кредитка под 20% и старый долг за телевизор), возможно, есть смысл заменить их одним с более выгодной ставкой.

Совет эксперта банка — Кредит нужно подбирать осознанно. Если вам нужен конкретный товар, то лучше оформить его не в кредит, а в рассрочку. Можно поискать его на нашем маркетплейсе товаров в рассрочку (market.homecredit.ru) или оплатить картой рассрочки «Свобода» (рассрочка у партнеров — до 12 месяцев). Так вы сделаете нужную покупку и не будете переплачивать проценты.

Шаг № 4. Подумайте о дополнительном доходе Я не призываю искать вторую работу или набирать подработок, жертвуя отдыхом и временем на друзей и близких. Хотя это, конечно, личный выбор каждого. Но есть и другие способы получить немного денег — почти просто так.

Налоговый вычет. Его можно получить, если вы, например, покупали квартиру, погасили ипотеку, ходили на курсы повышения квалификации или делали коррекцию зрения. Подать документы на вычет очень просто на сайте ФНС. Однако эта возможность есть только у тех, кто платит подоходный налог (НДФЛ по ставке 13%).

Карты с кешбэком . Сейчас сложнее найти банк, который бы не предлагал эту услугу. Схема проста: вы расплачиваетесь картой, а вам возвращается процент от покупки деньгами или бонусными баллами. Обычно банк дает повышенный кешбэк на ряд категорий — выберите те, которые подходят именно вам. Моим самым выгодным бонусом от банка были 2 тыс. рублей после оплаты онлайн-уроков английского языка.

Кешбэк-сервисы — незаменимая вещь при онлайн-покупках. Они возвращают проценты, когда вы переходите в нужный вам магазин c сайта сервиса. Например, при оплате жилья на Airbnb, бронировании авиабилетов или покупках на AliExpress.

Ненужные вещи. Все импульсивные покупки: от сноубордического комбинезона до барабанной установки, которая так и не стала вашим хобби, могут принести финансовую пользу, если их продать на одной из онлайн-барахолок. Кстати, старый бабушкин сервиз тоже с большим успехом найдет там владельца — проверено!

Совет эксперта банка — Карты с кешбэком позволяют зарабатывать на любых покупках. Например, по дебетовой карте «Польза» начисляется до 10% за покупки у партнеров, 3% — за покупки в кафе, на заправках, в аптеках, 1% — за все остальные покупки. Кешбэк начисляется баллами, которые легко конвертировать в рубли в личном кабинете участника программы по курсу 1 балл = 1 рубль.

Шаг № 5. Выберите схему планирования бюджета Спланированный бюджет поможет рационально использовать заработанные деньги и подготовиться к возможным жизненным поворотам. Я использовала несколько систем планирования и выбрала одну, которая показалась мне максимально комфортной.

Метод «20–50–30»



20% — сбережения;

50% — обязательные траты (квартира, кредиты, продукты, транспорт, интернет и т.д.);

30% — необязательные траты (кино, рестораны, поездки на море, подарки и др.).

Не тратить сбережения мне очень помогает банковское приложение — 20% от всех поступлений на карту уходят на специальный накопительный счет (там даже есть процентная ставка — небольшая, но все равно приятно). Есть более продвинутые системы планирования. Зарплату можно делить на шесть частей: 55% — обязательные траты, 10% — сбережения, 10% — образование, 10% — инвестиции, 10% — развлечения, 5% — благотворительность и подарки.

Совет эксперта банка — Оптимальный размер подушки безопасности — 3-6 месячных зарплат. Храните эти деньги на вкладе или дебетовой карте с процентом на остаток. Например, по дебетовой карте «Польза» на остаток по счету начисляется до 6% годовых, а сейчас, в рамках акции, новые клиенты могут получить до 10% годовых. Это выгоднее, чем вклад, плюс вы сохраняете доступ к своим деньгам и можете снять их в любой момент без потери процента.