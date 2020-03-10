Электрички из Краснодара в Горячий Ключ полтора месяца будут ходить по другому графику

Поезд № 6719 будет отправляться с вокзала Краснодар-1 в 20:28 вместо 20:55. В Горячий Ключ электричка прибудет в 21:56 вместо 22:23, сообщили 10 марта в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Новый график движения поезда будет действовать с 13 марта по 20 апреля по пожеланиям пассажиров.

Напомним, из-за ремонтных работ с 18 марта изменится график движения электричек Ростов — Краснодар. Кроме того, с середины января до конца апреля закрыли движение электричек из Краснодара в Сочи. Сейчас на олимпийский курорт можно добраться с пересадкой на автобус до Туапсе и снова пересесть на «Ласточку».