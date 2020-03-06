Движение электричек Ростов — Краснодар изменится на три недели

Плановые ремонтные работы проведут на перегоне Васильево — Петровская — Орловка-Кубанская в направлении Ростов — Краснодар. Из-за этого с 18 марта по 8 апреля изменится график движения пригородных поездов, сообщили 6 марта в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Некоторые из них будут отправляться со станций и прибывать в конечные пункты назначения ранее или позже графика:

поезд № 6286 Староминская — Тимашевская — Орловка-Кубанская будет отправляться со станции Староминская — Тимашевская на 47 минут раньше обычного — в 15:39;

поезд № 6186/6185 Орловка-Кубанская — Ростов будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на 47 минут раньше — в 16:06;

поезд № 6228 Тимашевская — Орловка-Кубанская стартует со станции Тимашевская-1 на 30 минут позже графика — в 19:17;

поезд № 6266/6265 Орловка-Кубанская — Ростов отправится со станции Орловка-Кубанская на 53 минуты позже — в 21:23.

С 19 марта по 9 апреля некоторые маршруты будут ходить по следующему графику: