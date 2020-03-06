Движение электричек Ростов — Краснодар изменится на три недели

Краснодарский край, Ростовская область

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Из-за ремонтных работ на перегоне с 18 марта изменится график движения электричек Ростов — Краснодар

Плановые ремонтные работы проведут на перегоне Васильево — Петровская — Орловка-Кубанская в направлении Ростов — Краснодар. Из-за этого с 18 марта по 8 апреля изменится график движения пригородных поездов, сообщили 6 марта в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Некоторые из них будут отправляться со станций и прибывать в конечные пункты назначения ранее или позже графика:

  • поезд № 6286 Староминская — Тимашевская — Орловка-Кубанская будет отправляться со станции Староминская — Тимашевская на 47 минут раньше обычного — в 15:39;
  • поезд № 6186/6185 Орловка-Кубанская — Ростов будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на 47 минут раньше — в 16:06;
  • поезд № 6228 Тимашевская — Орловка-Кубанская стартует со станции Тимашевская-1 на 30 минут позже графика — в 19:17;
  • поезд № 6266/6265 Орловка-Кубанская — Ростов отправится со станции Орловка-Кубанская на 53 минуты позже — в 21:23.

С 19 марта по 9 апреля некоторые маршруты будут ходить по следующему графику:

  • поезд № 6282 Староминская — Тимашевская — Орловка-Кубанская стартует со станции Староминская — Тимашевская на 5 минут раньше прежнего — в 4:51;
  • поезд № 6182 Орловка-Кубанская — Ростов будет отправляться со станции Орловка-Кубанская на 5 минут раньше — в 5:17;
  • поезд № 6172/6171 Ростов — Орловка-Кубанская будет отправляться из Ростова на 11 минут раньше обычного — в 8:07;
  • поезд № 6702 Краснодар-1 — Тимашевская выйдет на 55 минут позже — в 10:15.

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Напомним, с середины января до конца апреля из-за ремонта закрыли движение электричек из Краснодара в Сочи. Сейчас на курорт можно добраться с пересадкой на автобус до Туапсе.

Ранее Юга.ру сообщали, что с 1 апреля между Ростовом и Анапой начнет курсировать «Ласточка».

Железная дорога Краснодар Поезда РЖД Ростов-на-Дону

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