На Кубани заблудившихся туристов припугнули медведями, чтобы они поверили спасателям и пошли за ними
В Апшеронском районе вечером 9 марта спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся туристической группе
В 21:15 спасателям позвонила женщина и сообщила, что она и еще 14 туристов заблудились в районе Монаховой пещеры в Апшеронском районе. Группа не была зарегистрирована в МЧС, отдыхающие приехали в основном из Краснодара и Алтайского края, среди них находились восьмилетний и девятилетний ребенок.
Экскурсовод вела туристов из поселка Мезмай в Гуамское ущелье по определенному маршруту, но в темноте люди перестали отчетливо видеть тропу и запаниковали. Группа раскололась и ее часть отказалась идти за гидом.
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Сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» по ориентирам нашли группу, но люди вымотались и перенервничали и не захотели идти за спасателями. Тогда им пришлось пойти на хитрость и сказать, что в этом районе обитают медведи и ночевать в лесу небезопасно. После этого туристы согласились уйти и около 3:00 их вывели из леса к микроавтобусу. Медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, в начале декабря 2019 года в Геленджике пенсионер пошел искать заблудившуюся жену и потерялся сам. Ему помогли специалисты «Кубань-СПАС». В канун Нового года в горах Сочи спасатели пришли на помощь московским туристам, застрявшим на высоте 2300 метров над уровнем моря. В середине января в Хадыженске спасатели нашли 79-летнего пенсионера с козами, которые потерялись в лесу.
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