На Кубани заблудившихся туристов припугнули медведями, чтобы они поверили спасателям и пошли за ними

Краснодарский край

Распечатать

В Апшеронском районе вечером 9 марта спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся туристической группе

В 21:15 спасателям позвонила женщина и сообщила, что она и еще 14 туристов заблудились в районе Монаховой пещеры в Апшеронском районе. Группа не была зарегистрирована в МЧС, отдыхающие приехали в основном из Краснодара и Алтайского края, среди них находились восьмилетний и девятилетний ребенок.

Экскурсовод вела туристов из поселка Мезмай в Гуамское ущелье по определенному маршруту, но в темноте люди перестали отчетливо видеть тропу и запаниковали. Группа раскололась и ее часть отказалась идти за гидом.

Читайте также:

Сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» по ориентирам нашли группу, но люди вымотались и перенервничали и не захотели идти за спасателями. Тогда им пришлось пойти на хитрость и сказать, что в этом районе обитают медведи и ночевать в лесу небезопасно. После этого туристы согласились уйти и около 3:00 их вывели из леса к микроавтобусу. Медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, в начале декабря 2019 года в Геленджике пенсионер пошел искать заблудившуюся жену и потерялся сам. Ему помогли специалисты «Кубань-СПАС». В канун Нового года в горах Сочи спасатели пришли на помощь московским туристам, застрявшим на высоте 2300 метров над уровнем моря. В середине января в Хадыженске спасатели нашли 79-летнего пенсионера с козами, которые потерялись в лесу.

Апшеронский район Кубань-СПАС Курорты и туризм отдых тур походы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Началась реконструкция трассы Краснодар — Ейск за 5,1 млрд рублей
В Краснодаре спасенных возле аэропорта совят отправят на курсы одичания
На Кубани заблудившихся туристов припугнули медведями, чтобы они поверили спасателям и пошли за ними
Депутаты Госдумы единогласно приняли поправки в Конституцию
В Краснодаре начали ремонт улицы Октябрьской
Три человека погибли в ДТП на трассе под Геленджиком

Лента новостей

Реклама на портале