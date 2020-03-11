На Кубани заблудившихся туристов припугнули медведями, чтобы они поверили спасателям и пошли за ними

В 21:15 спасателям позвонила женщина и сообщила, что она и еще 14 туристов заблудились в районе Монаховой пещеры в Апшеронском районе. Группа не была зарегистрирована в МЧС, отдыхающие приехали в основном из Краснодара и Алтайского края, среди них находились восьмилетний и девятилетний ребенок.

Экскурсовод вела туристов из поселка Мезмай в Гуамское ущелье по определенному маршруту, но в темноте люди перестали отчетливо видеть тропу и запаниковали. Группа раскололась и ее часть отказалась идти за гидом.