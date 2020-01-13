На Кубани нашли пенсионера с козами, которые заблудились в лесу

В Хадыженске 11 января спасатели нашли 79-летнего пенсионера с козами, которые потерялись в лесу

Утром 10 января 79-летний житель Хадыженска пошел в лес пасти коз, но к вечеру так и не вернулся. Родственники начали его искать самостоятельно, а на следующий день обратились за помощью спасателей. Утром 11 января сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» начали поиски пенсионера. Через два часа, прочесав лес, они нашли его вместе с козами.

«Мужчина весь промок, в обуви хлюпала вода. Сотрудники "Кубань-СПАС" обогрели пенсионера и отвезли его домой. Не забыли спасатели и о животных — всех коз отогнали к дому», — рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Позже пенсионер рассказал, что ночью козы спасли его от минусовой температуры. Животные окружили его и не дали замерзнуть.