В Геленджике пенсионер пошел искать заблудившуюся жену и потерялся сам
В горах под Геленджиком 6 декабря спасатели помогли 83-летнему пенсионеру и его жене найти дорогу домой
Пожилая пара отправилась на прогулку в районе Маркотхского хребта. Они гуляли до вечера, а с наступлением темноты сбились с пути и заблудились. Когда супруги не смогли найти дорогу домой, мужчина оставил жену и пошел в сторону канатной дороги, чтобы позвать помощь. Однако он не дошел, повернул обратно к жене и заблудился.
После этого пенсионер позвонил спасателям. На место выехали сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они говорили с мужчиной по телефону, выяснили его точное местонахождения и нашли его. При этом пожилой человек не смог указать место, где оставил жену. Тогда спасатели разделились на группы, прочесали все тропы и через 40 минут нашли женщину. Ей помогли подняться по крутому склону и передали мужу. В медицинской помощи супруги не нуждались, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Отдыхающие на побережье Черного моря нередко прибегают к помощи спасателей. Так, в октябре в Новороссийске мужчина упал с 50-метрового обрыва и застрял в расщелине, а в селе Ольгинка местный житель сорвался с обрыва и пролежал на берегу несколько часов, пока его не заметили прохожие. На Толстом мысу под Геленджиком в начале ноября мужчина упал на каменистый берег с обрыва.
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