В России увеличилось число женщин в такси. Но не во всех регионах

В начале марта аналитики сообщили, что число такисток в России выросло в шесть с половиной раз. Однако по данным краснодарского сервиса такси, в кубанской столице эта профессия не пользуется популярностью среди женщин

По данным сервисов по поиску работы, за последние три года число женщин, работающих в такси, выросло в 6,5 раза, сообщили 6 марта «Известия».

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На сайте сервиса по поиску работы HeadHunter с января 2018 года было размещено 1 тыс. 916 резюме женщин-водителей, а по данным другого интернет-портала, число соискательниц по этой профессии с 2017 года выросло с 7 тыс. до 45 тыс., добавил телеканал «360».

В пресс-службе такси «Везет» порталу Юга.ру рассказали, что действительно, в среднем по стране наблюдается прирост женщин-водителей — около 8-9% каждый год. Но Краснодар в этом плане показывает отрицательную динамику: в 2019 году количество таксисток в краевой столице снизилось на 19% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году РЖД собирались предложить правительству отменить общий список профессий, на которые запрещено принимать женщин. В 2019 году Минтруд также предложил изменить перечень.