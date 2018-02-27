РЖД предложили отменить список запрещенных для женщин профессий

Компания «Российские железные дороги» предложит правительству России отменить общий список профессий, на которые запрещено принимать женщин

В РЖД предлагают упразднить общий перечень и разрешить компаниям самостоятельно принимать внутренние перечни по согласованию с профсоюзами. Параметрами для включения профессии в список должны стать оценка условий труда, вреда для здоровья и профессиональных рисков. После согласования с профсоюзом организации смогут формировать перечни рабочих мест с ограниченным применением труда женщин.

В 2000 году в России был утвержден Перечень работ, на которых запрещается применение труда женщин, один из разделов которого посвящен ж/д транспорту и включает профессии машиниста, помощника машиниста локомотива, составителя поездов, аккумуляторщика, осмотрщика вагонов.

На координационном совете РЖД по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин допустили, что вскоре в России могут разрешить женщинам работать машинистами.

«Запрет на работу женщин у нас был обоснован вредными факторами, связанными с вибрацией, потому что грузовые и пассажирские локомотивы были не слишком комфортными. Но сейчас появился более современный подвижной состав, в том числе скоростные поезда "Сапсан" и "Ласточка"», — отметила председатель правления ОАО «РЖД» Ирина Костенец.

В корпоративной газете «Гудок» отметили, что 32% сотрудников РЖД — женщины.

Член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова отметила, что профессиональные ограничения для женщин появились при Советском Союзе, тогда производство могло влиять на здоровье женщин.

«С того времени сильно улучшились условия труда, соответственно, снизились риски. В 2015 году мы уже отчитывались по реализации конвенции всех форм дискриминации в отношении женщин, но осталось очень много ограничений, в то время как некоторые компании уже сами просят о пересмотре», — рассказала Лахова RT.

Она акцентировала, что процесс пересмотра перечня профессий должен контролироваться Министерством труда РФ.