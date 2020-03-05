В Краснодаре количество женщин-таксистов уменьшилось на 20%

Краснодарский край

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В марте стало известно, что количество таксисток в 2019 году в Краснодаре упало на 19% по сравнению с предыдущим годом

Сервис такси «Везет» изучил данные о числе женщин, работающих таксистами в различных городах России и вывел топ-10 городов с наибольшим количеством водителей женского пола. На первом месте оказался Новосибирск, таксистами в нем работают 1 тыс. 502 женщины (зарегистрированные в «Везет»). Второе место у Уфы (1 тыс. 117), следом идет Челябинск (1 тыс. 70). Краснодар также попал в рейтинг и занял в нем десятое место. Согласно базам данных «Везет», в столице Кубани водителями такси работают 204 женщины. При этом они составляют только 1% от общего числа таксистов.

Также анализ показал, что в Краснодаре в 2019 году количество таксисток упало на 19% по сравнению с 2018 годом. В это же время в соседнем Ростове число водителей-женщин увеличилось на 108%.

В пресс-службе «Везет» порталу Юга.ру отметили, что в отрасли наблюдается прирост женщин-водителей: в среднем около 8-9% каждый год. При этом в самом сервисе зарегистрированы всего 2,5% женщин от общего числа таксистов. В целом в стране доля женщин среди людей, работающих в такси, не превышает 10%.

Напомним, в мае 2019 года в Чечне появилось такси для женщин. 

Краснодар Такси

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