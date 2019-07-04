В России женщинам хотят разрешить работать боцманами и машинистами электричек
В Министерстве труда и социальной защиты РФ в июне предложили изменить список запрещенных для женщин профессий
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Сейчас действует перечень, который утвердил президент в феврале 2000 года. В список тогда вошли 456 видов работ, которые нельзя выполнять женщинам. Минтруд подготовил новый перечень, в который вошло 98 видов работ, ограниченных для женщин. Документ 18 июня направили на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если его утвердят, то обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщил 4 июля РБК со ссылкой на документ.
Отмечается, что ограничения из нового списка будут распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель может разрешать женщинам работать без ограничений.
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Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу водителем большегрузов, членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота, парашютистом, машинистом электричек, слесарем по ремонту машин, рыбаком прибрежного лова, трактористом-машинистом. В Минтруде подтвердили РБК, что по этим профессиям, согласно новому приказу, не будут устанавливать ограничения на труд женщин.
Однако для женщин сохранится запрет на открытые горные работы, а также на поверхности шахт и рудников. Ограничение останется на выполнение литейных и сварочных работ, бурение плавучего агрегата в море, химическую обработку скважин, монтаж и ремонт оснований морских буровых и эстакад. Женщины не могут работать авиационными механиками и слесарями по ремонту двигателей, тушить пожары, очищать канализационные сети, а также выполнять любые работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года РЖД собирались предложить Правительству РФ отменить общий список профессий, на которые запрещено принимать женщин.
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