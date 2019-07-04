В России женщинам хотят разрешить работать боцманами и машинистами электричек

Сейчас действует перечень, который утвердил президент в феврале 2000 года. В список тогда вошли 456 видов работ, которые нельзя выполнять женщинам. Минтруд подготовил новый перечень, в который вошло 98 видов работ, ограниченных для женщин. Документ 18 июня направили на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если его утвердят, то обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщил 4 июля РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что ограничения из нового списка будут распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель может разрешать женщинам работать без ограничений.