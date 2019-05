В Чечне появилось женское такси

View this post on Instagram

АлхьамдулиЛлах1 Сегодня дан старт проекту женского такси «МЕХКАРИ». Проект реализуется благодаря финансовой и административной поддержки Фонда имени Шейха Зайеда @zayed_fund. В тестовом режиме к перевозке пассажиров приступили пару машин. Рабочий номер +7(928)295-3333 принимает заявки через WhatsApp. В ближайшее время приложение «МЕХКАРИ», которое уже доступно для скачивая App Story и Play Market будет работать в стандартном режиме.