В Чечне появилось женское такси

В Чечне в мае начала работать служба такси для женщин «Мехкари»

Руководитель службы Мадина Цакаева рассказала, что первоначально на линию выпустили пять машин, но с ростом спроса их число увеличат до 20. В автопарке «Мехкари» (с чеченского — «девушки») — бело-фиолетовые Hyundai Solaris.

Приложение женского такси «Мехкари» доступно в App Store и Google Play.

Такси будет обслуживать только женщин и за рулем тоже будут женщины — операторы не будут принимать заявки от мужчин. Создание специальной службы такси связано с нормами религии и менталитета, где женщинам нельзя передвигаться в одном автомобиле с посторонними мужчинами.

«Известно, что для многих семей это было проблемой. Уверена, наш сервис будет удобным и востребованным среди женщин. Мы предварительно изучили этот рынок», — сказала Цакаева.

В службе такси можно выбрать опцию «Детское кресло» или «Встреча в аэропорту с табличкой». Также служба такси предлагает другие услуги: вызов на дом косметолога или другого специалиста.

«Желающих пойти работать таксистами среди женщин оказывается очень много, в первые дни после объявления был шквал звонков, даже мужчины звонили и предлагали трудоустроить своих жен», — цитирует Цакаеву РИА «Новости».