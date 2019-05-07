В Чечне появилось женское такси
В Чечне в мае начала работать служба такси для женщин «Мехкари»
Руководитель службы Мадина Цакаева рассказала, что первоначально на линию выпустили пять машин, но с ростом спроса их число увеличат до 20. В автопарке «Мехкари» (с чеченского — «девушки») — бело-фиолетовые Hyundai Solaris.
Приложение женского такси «Мехкари» доступно в App Store и Google Play.
Такси будет обслуживать только женщин и за рулем тоже будут женщины — операторы не будут принимать заявки от мужчин. Создание специальной службы такси связано с нормами религии и менталитета, где женщинам нельзя передвигаться в одном автомобиле с посторонними мужчинами.
«Известно, что для многих семей это было проблемой. Уверена, наш сервис будет удобным и востребованным среди женщин. Мы предварительно изучили этот рынок», — сказала Цакаева.
В службе такси можно выбрать опцию «Детское кресло» или «Встреча в аэропорту с табличкой». Также служба такси предлагает другие услуги: вызов на дом косметолога или другого специалиста.
«Желающих пойти работать таксистами среди женщин оказывается очень много, в первые дни после объявления был шквал звонков, даже мужчины звонили и предлагали трудоустроить своих жен», — цитирует Цакаеву РИА «Новости».
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АлхьамдулиЛлах1������ Сегодня дан старт проекту женского такси «МЕХКАРИ». Проект реализуется благодаря финансовой и административной поддержки Фонда имени Шейха Зайеда @zayed_fund. В тестовом режиме к перевозке пассажиров приступили пару машин. Рабочий номер +7(928)295-3333 принимает заявки через WhatsApp. В ближайшее время приложение «МЕХКАРИ», которое уже доступно для скачивая App Story и Play Market будет работать в стандартном режиме.
Как сообщали Юга.ру, проект женского такси презентовали в фонде имени шейха Зайеда 1 марта.
Женское такси есть в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Англии, Австралии и других странах. В России подобная служба есть в Крыму — в октябре 2018 года женское такси создала местная жительница Ксения Ткаченко.
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