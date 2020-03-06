В Краснодаре начали ремонтировать улицу Аэродромную

Краснодарский край

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В Краснодаре в марте вместе с реставрацией Всесвятского кладбища начали ремонт улицы Аэродромной

Работы на улице Аэродромной от Северной до Красных Партизан уже начались. Это завершающий этап ремонта улицы Аэродромной — ранее ее сделали от Красных Партизан до Монтажников. Участок протяженностью 0,8 км проходит вдоль Всесвятского кладбища, где в 2019 году открыли мемориальный комплекс «Расстрельный угол». Тогда же заменили забор вдоль Аэродромной. Теперь там приведут в порядок тротуары, сделают новый асфальт на дороге, установят современные остановки.

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что улица Аэродромная дополнит сделанные дороги в этой части Краснодара и станет продолжением благоустройства территории Всесвятского кладбища. Помимо самой дороги, там сделают качественный тротуар.

Сейчас специалисты демонтируют бордюры и старое асфальтобетонное покрытие тротуаров. Обновленные тротуары выложат плиткой, на самой дороге сделают новый асфальт. Также обустроят въезды во дворы и парковочные зоны, установят две остановки. Завершить ремонт участка планируют до 30 апреля.

После завершения ремонта на участке установят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком, приведут в порядок зеленые зоны вдоль дороги, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в августе 2019 года в краевой столице с улицы Северной запретили поворот налево на Аэродромную. Кроме того, 4 марта власти Краснодара рассказали, что планируют изменить схему движения на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея». Позже в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара уточнили, какие именно изменения они хотят ввести.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог

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