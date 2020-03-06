В Краснодаре начали ремонтировать улицу Аэродромную

Работы на улице Аэродромной от Северной до Красных Партизан уже начались. Это завершающий этап ремонта улицы Аэродромной — ранее ее сделали от Красных Партизан до Монтажников. Участок протяженностью 0,8 км проходит вдоль Всесвятского кладбища, где в 2019 году открыли мемориальный комплекс «Расстрельный угол». Тогда же заменили забор вдоль Аэродромной. Теперь там приведут в порядок тротуары, сделают новый асфальт на дороге, установят современные остановки.

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что улица Аэродромная дополнит сделанные дороги в этой части Краснодара и станет продолжением благоустройства территории Всесвятского кладбища. Помимо самой дороги, там сделают качественный тротуар.