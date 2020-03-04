В Краснодаре напротив «Галереи» на месте выделенной полосы сделают остановку

Краснодарский край

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Власти Краснодара 4 марта рассказали, что планируют изменить схему движения на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея»

В мэрии уточнили, что изменения призваны упорядочить движение общественного транспорта и увеличить пропускную способность дороги.

На улице Северной между Октябрьской и Красной планируются следующие нововведения:

  • на крайней правой полосе напротив «Галереи» в сторону улицы Аэродромной установят делиниаторы (с разрывом на въезде-выезде с парковки);
  • на островок безопасности перенесут остановку, которая сейчас находится около второй очереди «Галереи» (движение в сторону Северных мостов);
  • заездной карман для будущей остановки общественного транспорта «обустроят за счет выделенной полосы». 

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Доронин отметил, что сейчас в районе торгового центра курсируют 26 городских маршрутов.

«Делиниаторы ликвидируют несанкционированную парковку автомобилей, мешающих движению и остановке общественного транспорта, а также исключат возможность высаживать пассажиров общественного транспорта на второй полосе», — прокомментировал он установку делиниаторов.

Чиновник добавил, что перенос остановки поможет «приблизить ее к основным пешеходным потокам». 

«Кроме того, ликвидация левой выделенной полосы позволит организовать дополнительные места для остановки и стоянки такси», — отметил он.

Начальник отдела организации дорожного движения городского департамента транспорта Сергей Камынин уточнил порталу Юга.ру, что для обустройства остановки островок безопасности расширят за счет крайней левой полосы дороги между Рашпилевской и Красной в направлении Северных мостов. В этом же ряду планируют сделать парковочные карманы.

Работы в зоне изменения схемы движения планируют провести с 9 по 23 марта.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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