В Краснодаре напротив «Галереи» на месте выделенной полосы сделают остановку
Власти Краснодара 4 марта рассказали, что планируют изменить схему движения на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея»
В мэрии уточнили, что изменения призваны упорядочить движение общественного транспорта и увеличить пропускную способность дороги.
На улице Северной между Октябрьской и Красной планируются следующие нововведения:
- на крайней правой полосе напротив «Галереи» в сторону улицы Аэродромной установят делиниаторы (с разрывом на въезде-выезде с парковки);
- на островок безопасности перенесут остановку, которая сейчас находится около второй очереди «Галереи» (движение в сторону Северных мостов);
- заездной карман для будущей остановки общественного транспорта «обустроят за счет выделенной полосы».
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Доронин отметил, что сейчас в районе торгового центра курсируют 26 городских маршрутов.
«Делиниаторы ликвидируют несанкционированную парковку автомобилей, мешающих движению и остановке общественного транспорта, а также исключат возможность высаживать пассажиров общественного транспорта на второй полосе», — прокомментировал он установку делиниаторов.
Чиновник добавил, что перенос остановки поможет «приблизить ее к основным пешеходным потокам».
«Кроме того, ликвидация левой выделенной полосы позволит организовать дополнительные места для остановки и стоянки такси», — отметил он.
Начальник отдела организации дорожного движения городского департамента транспорта Сергей Камынин уточнил порталу Юга.ру, что для обустройства остановки островок безопасности расширят за счет крайней левой полосы дороги между Рашпилевской и Красной в направлении Северных мостов. В этом же ряду планируют сделать парковочные карманы.
Работы в зоне изменения схемы движения планируют провести с 9 по 23 марта.