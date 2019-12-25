В Краснодаре открыли мемориальный комплекс «Расстрельный угол»

На Всесвятском кладбище Краснодара 25 декабря открыли для посещений мемориальный комплекс «Расстрельный угол»

Расстрельный угол — это небольшой участок в северо-западной части Всесвятского кладбища в районе пересечения улиц Аэродромной и Бабушкина. На нем захоронены останки 128 человек, обнаруженные несколько лет назад на одной из строительных площадок в центре города. Когда останки нашли, поисковики сообщили, что это жертвы репрессий 20-х и 30-х годов, расстрелянные казаки, а также погибшие при оккупации во время Великой Отечественной войны.

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В феврале 2019 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил сделать «место примирения красных и белых» — общий монумент, на который смогут приходить их потомки. Тогда краснодарский историк Виталий Бондарь высказал сомнение в достоверности информации о том, что на том участке Всесвятского кладбища похоронены жертвы сталинских репрессий. Он отмечал, что «никаких свидетельств того, что здесь хоронили жертв политического террора, а тем более — расстреливали, нет». В сентябре, когда комплекс только планировали построить, краснодарский историк и журналист Владимир Бегунов прокомментировал порталу Юга.ру идею строительства «Расстрельного угла». Он назвал его «очередным ненужным памятником» и заявил, что в том месте никого не расстреливали.

«Туда перезахоронили останки, которые нашли во время строительства пару лет назад в Краснодаре в совершенно другом месте. И вообще, к информации о том, что это были именно казаки, тоже много вопросов», — сказал Бегунов. 25 декабря стало известно, что мемориальный комплекс открыли для посещений. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что проект Расстрельного угла прошел согласование в управлении государственной охраны объектов культурного наследия. Он рассказал, что основные работы завершены и комплекс открыт для посещения. Но в 2020 году памятник будет доработан: на нем установят православный крест с распятием. Комплекс расположен на территории в 900 кв. метров. В центре Расстрельного угла находится скульптурная композиция высотой 2,8 метра. Она состоит из двух гранитных стен, из которых выступают силуэты красноармейцев и белогвардейцев.