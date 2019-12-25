В Краснодаре открыли мемориальный комплекс «Расстрельный угол»

Краснодарский край

Распечатать

На Всесвятском кладбище Краснодара 25 декабря открыли для посещений мемориальный комплекс «Расстрельный угол»

Расстрельный угол — это небольшой участок в северо-западной части Всесвятского кладбища в районе пересечения улиц Аэродромной и Бабушкина. На нем захоронены останки 128 человек, обнаруженные несколько лет назад на одной из строительных площадок в центре города. Когда останки нашли, поисковики сообщили, что это жертвы репрессий 20-х и 30-х годов, расстрелянные казаки, а также погибшие при оккупации во время Великой Отечественной войны.

Читайте также:

В феврале 2019 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил сделать «место примирения красных и белых» — общий монумент, на который смогут приходить их потомки. Тогда краснодарский историк Виталий Бондарь высказал сомнение в достоверности информации о том, что на том участке Всесвятского кладбища похоронены жертвы сталинских репрессий. Он отмечал, что «никаких свидетельств того, что здесь хоронили жертв политического террора, а тем более — расстреливали, нет».

В сентябре, когда комплекс только планировали построить, краснодарский историк и журналист Владимир Бегунов прокомментировал порталу Юга.ру идею строительства «Расстрельного угла». Он назвал его «очередным ненужным памятником» и заявил, что в том месте никого не расстреливали.

Читайте также:

«Туда перезахоронили останки, которые нашли во время строительства пару лет назад в Краснодаре в совершенно другом месте. И вообще, к информации о том, что это были именно казаки, тоже много вопросов», — сказал Бегунов.

25 декабря стало известно, что мемориальный комплекс открыли для посещений. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что проект Расстрельного угла прошел согласование в управлении государственной охраны объектов культурного наследия. Он рассказал, что основные работы завершены и комплекс открыт для посещения. Но в 2020 году памятник будет доработан: на нем установят православный крест с распятием.

Комплекс расположен на территории в 900 кв. метров. В центре Расстрельного угла находится скульптурная композиция высотой 2,8 метра. Она состоит из двух гранитных стен, из которых выступают силуэты красноармейцев и белогвардейцев.

Ключевая идея комплекса — примирение враждовавших в Гражданской войне сторон, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

История Казачество Краснодар Памятники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи запустили «Автобусы желаний», которые ведет Дед Мороз 
Для Кубанского казачьего хора хотят построить новое здание в центре Краснодара. Свои проекты предложили студенты-архитекторы
В Краснодаре открыли мемориальный комплекс «Расстрельный угол»
Краснодарские родители запугивают друг друга и детей рассказом о конфетах с наркотиками, разъедающими кости. Это фейк
«Поездка была волнительная». Начальник поезда поделился впечатлениями о первом рейсе из Петербурга в Крым
Вице-премьер Козак: В 2020 году в России подорожают импортные автомобили

Лента новостей

Статьи

Как торговые центры и магазины Краснодара будут работать в новогодние праздники

Статьи

Еда на высоте

Гастрономический гид по заведениям курорта «Роза Хутор»

Статьи Партнерский

Новый год без пробок и очередей

Собираем праздничный стол со «СберМаркетом»

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале