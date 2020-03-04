Мэрия Краснодара рассказала подробности переноса остановки в районе ТРЦ «Галерея»

Краснодарский край

Распечатать

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара 4 марта уточнили подробности переноса остановки по улице Северной в районе ТРЦ «Галерея»

Власти Краснодара 4 марта рассказали, что хотят изменить схему движения на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея». Планируется, что на улице Северной между Октябрьской и Красной на крайней правой полосе напротив «Галереи» в сторону улицы Аэродромной установят делиниаторы (с разрывом на въезде-выезде с парковки). Кроме того, на островок безопасности перенесут остановку, которая сейчас находится около второй очереди «Галереи» (движение в сторону Северных мостов), а заездной карман для будущей остановки общественного транспорта «обустроят за счет выделенной полосы». 

Читайте также:

Новая схема движения вызвала много вопросов у пользователей соцсетей. В частности телеграм-канал «Городские решения» написал мэрии список вопросов о переносе остановки, ликвидации выделенной полосы и дополнительных парковочных местах.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что карман для стоянки такси оборудуют за счет левой полосы, если ехать от улицы Рашпилевской до Красной вдоль парковки ТРЦ «Галерея». Он упрется в посадочную площадку, которая расположится на «островке» между проездом вдоль «Галереи» и выделенной полосой по Северной — напротив существующей остановки «Мюнхен». Заездной карман оборудуют на островке для заезда общественного транспорта с выделенной полосы по направлению от улицы Рашпилевской к Красной.

Также в мэрии уточнили, что не будут рубить деревья на месте кармана — его сделают глубиной до пристволовых лунок. По островку пассажиры будут идти к двум регулируемым переходам — на пересечении улиц Северной и Рашпилевской, а также на пересечении Северной и Красной.

Дороги Общественный транспорт Такси ТРЦ «Галерея Краснодар»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Мэрия Краснодара рассказала подробности переноса остановки в районе ТРЦ «Галерея»
Болельщики «Ахмата» подрались с фанатами «Зенита» из-за их голых торсов
В центре Краснодара 8 марта из-за забега ограничат движение
На строительство 14 км трассы в обход Тимашевска потратят 14 млрд рублей. Два года назад дорогу оценивали в 7,64 млрд рублей
На Кубани поезд насмерть сбил мужчину, который пытался перебежать пути
Мужчина пришел в полицию и признался, что пять лет назад закопал труп в лесу Новороссийска

Лента новостей

Реклама на портале