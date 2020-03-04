Мэрия Краснодара рассказала подробности переноса остановки в районе ТРЦ «Галерея»

Власти Краснодара 4 марта рассказали , что хотят изменить схему движения на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея». Планируется, что на улице Северной между Октябрьской и Красной на крайней правой полосе напротив «Галереи» в сторону улицы Аэродромной установят делиниаторы (с разрывом на въезде-выезде с парковки). Кроме того, на островок безопасности перенесут остановку, которая сейчас находится около второй очереди «Галереи» (движение в сторону Северных мостов), а заездной карман для будущей остановки общественного транспорта «обустроят за счет выделенной полосы».

Новая схема движения вызвала много вопросов у пользователей соцсетей. В частности телеграм-канал «Городские решения» написал мэрии список вопросов о переносе остановки, ликвидации выделенной полосы и дополнительных парковочных местах.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что карман для стоянки такси оборудуют за счет левой полосы, если ехать от улицы Рашпилевской до Красной вдоль парковки ТРЦ «Галерея». Он упрется в посадочную площадку, которая расположится на «островке» между проездом вдоль «Галереи» и выделенной полосой по Северной — напротив существующей остановки «Мюнхен». Заездной карман оборудуют на островке для заезда общественного транспорта с выделенной полосы по направлению от улицы Рашпилевской к Красной.

Также в мэрии уточнили, что не будут рубить деревья на месте кармана — его сделают глубиной до пристволовых лунок. По островку пассажиры будут идти к двум регулируемым переходам — на пересечении улиц Северной и Рашпилевской, а также на пересечении Северной и Красной.