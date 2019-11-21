Экс-футболист чеченского «Ахмата» Садаев на неделю исчез в Турции. Оказалось, что он передумал играть за местный клуб

В Турции представители ФК «Анкарагюджю» неделю не могли найти чеченского футболиста Заура Садаева. Оказалось, что он разорвал с ними контракт

Больше недели назад Заур Садаев не вернулся в расположение турецкого клуба «Анкарагюджю» после перерыва на матчи сборных. Тренер команды Мустафа Каплан заявил, что уже 7-8 дней не может связаться со спортсменом, поэтому решил объясниться перед фанатами, сообщил RT. Позже сам Садаев в своем инстаграме заявил, что разорвал контракт.

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все», — написал футболист.

Заур Садаев — 30-летний воспитанник грозненского «Терека». В 2013 году на правах аренды он перешел в иерусалимский «Бейтар», однако в том же году спортсмен покинул расположение клуба и отправился в Москву, не дожидаясь окончания чемпионата Израиля. Позже пресс-служба «Терека» [с 2017 года — ФК «Ахмат» — Юга.ру] опровергла информацию о «дезертирстве», объяснив, что Садаев соскучился по родине.