«Судья — козел». В Грозном на матче «Ахмат» — «Спартак» неизвестный оскорбил судью по громкоговорителю
В Грозном 11 августа на матче «Ахмата» против «Спартака» неизвестный в микрофон крикнул оскорбление судье за удаление чеченского футболиста
Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончилась со счетом 1:3 в пользу «Спартака». На 80-й минуте судья Алексей Сухой показал желтую карточку игроку чеченской команды Бернарду Берише за то, что он эмоционально отреагировал на потерю мяча. После этого кто-то крикнул в микрофон «Судья — козел».
Недовольство также вызвано тем, что на 75-й минуте нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг забил гол и сразу же получил желтую карточку за конфликт с футболистом красно-белых. Спустя несколько минут игрок снова нарушил правила,за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Здесь очень любопытная ситуация, потому что у кромки поля находится президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов. Он сейчас недвусмысленно показывает палец в адрес Алексея Сухого [судьи — Юга.ру]. Напомним, что Алексей Сухой родился в городе Люберцы, так что просто так пальцем его вряд ли можно испугать», — сказали комментаторы после удаления Мбенга.
Позже в пресс-службе «Ахмата» рассказали «Спорт-Экспрессу», что Сухого оскорбил по громкой связи сотрудник пресс-службы стадиона Ризван Эдильсултанов, его сразу уволили.
Как сообщали Юга.ру, в 2013 году на матче «Терек» — «Рубин» глава Чечни Рамзан Кадыров крикнул в громкоговоритель «Судья продажная, козел ты» в адрес арбитра Михаила Вилкова.
«Я хотел еще жестче сказать. Не могу сейчас озвучить — здесь женщины. Но я знаю, что говорил. Я с судьями общаюсь и понимаю их сущность. Судья перед матчем говорит: "Дайте денег, и все будет нормально". Я ему говорю: "Не дам". И он начинает специально судить против — все это знают», — прокомментировал тогда свой поступок Кадыров.
Кроме того, в апреле этого года президент ФК «Ахмат», спикер парламента Чечни Магомед Даудов после матча против московского «Спартака» в нецензурной форме выражал недовольство работой судей. РФС не стал его наказывать.
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