«Судья — козел». В Грозном на матче «Ахмат» — «Спартак» неизвестный оскорбил судью по громкоговорителю

В Грозном 11 августа на матче «Ахмата» против «Спартака» неизвестный в микрофон крикнул оскорбление судье за удаление чеченского футболиста

Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончилась со счетом 1:3 в пользу «Спартака». На 80-й минуте судья Алексей Сухой показал желтую карточку игроку чеченской команды Бернарду Берише за то, что он эмоционально отреагировал на потерю мяча. После этого кто-то крикнул в микрофон «Судья — козел».

Недовольство также вызвано тем, что на 75-й минуте нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг забил гол и сразу же получил желтую карточку за конфликт с футболистом красно-белых. Спустя несколько минут игрок снова нарушил правила,за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Здесь очень любопытная ситуация, потому что у кромки поля находится президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов. Он сейчас недвусмысленно показывает палец в адрес Алексея Сухого [судьи — Юга.ру]. Напомним, что Алексей Сухой родился в городе Люберцы, так что просто так пальцем его вряд ли можно испугать», — сказали комментаторы после удаления Мбенга.

Позже в пресс-службе «Ахмата» рассказали «Спорт-Экспрессу», что Сухого оскорбил по громкой связи сотрудник пресс-службы стадиона Ризван Эдильсултанов, его сразу уволили.