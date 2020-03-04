На строительство 14 км трассы в обход Тимашевска потратят 14 млрд рублей. Два года назад дорогу оценивали в 7,64 млрд рублей
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 марта рассказал, что строительство обхода Тимашевска планируют начать в октябре 2020 года
Губернатор Кубани в марте встретился с активными жителями Тимашевского района и обсудил строительство обхода города. По словам главы региона, новая дорога решит проблему с пробками в районе ж/д переезда, а также снизит транспортную нагрузку на город, которая возникла после открытия Крымского моста.
Кондратьев уточнил, что строительство начнут осенью. Протяженность новой дороги составит 14,67 км, на ее строительство из краевого бюджета направят 14,3 млрд рублей. Специалисты уже подготовили проектно-сметную документацию, в мае край планирует приступить к торгам. Завершить работы хотят к концу 2023 года.
Также губернатор на встрече обсудил возможный ремонт дороги от станицы Днепровской к хутору Димитрова. По словам местных жителей, дорога ведет к школе и полностью разбита. Кроме того, по ней идет поток машин на темрюк и Новороссийск, в том числе грузовой, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Там напомнили, что в 2019 году в районе отремонтировали 98 км дорог за 120 млн рублей.
О необходимости строительства обхода Тимашевска говорили еще в 2015 году, тогда на трассу хотели выделить 2,7 млрд рублей. В феврале 2017-го решили приступить к проектированию дороги. Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко говорил, что по предварительным рассчетам на дорогу потребуется около 8 млрд рублей.
В марте 2018 года власти заявили, что протяженность дороги составит 15 км — на ней будет три транспортные развязки, три путепровода, два из которых — через железную дорогу и 150-метровый мост через реку. Планировалось, что эти цели выделят 7,64 млрд рублей, а строительство завершат к 2021 году. Однако строительство дороги к 2020 году так и не началось.
Напомним, в конце февраля Кондратьев заявил о желании построить двухуровневую развязку на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы в Краснодаре. Тогда же стало известно, что на территории Тимашевского района проведут реконструкцию дороги Краснодар — Ейск и увеличат количество полос до четырех.