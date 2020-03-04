На строительство 14 км трассы в обход Тимашевска потратят 14 млрд рублей. Два года назад дорогу оценивали в 7,64 млрд рублей

Губернатор Кубани в марте встретился с активными жителями Тимашевского района и обсудил строительство обхода города. По словам главы региона, новая дорога решит проблему с пробками в районе ж/д переезда, а также снизит транспортную нагрузку на город, которая возникла после открытия Крымского моста.

Кондратьев уточнил, что строительство начнут осенью. Протяженность новой дороги составит 14,67 км, на ее строительство из краевого бюджета направят 14,3 млрд рублей. Специалисты уже подготовили проектно-сметную документацию, в мае край планирует приступить к торгам. Завершить работы хотят к концу 2023 года.

Также губернатор на встрече обсудил возможный ремонт дороги от станицы Днепровской к хутору Димитрова. По словам местных жителей, дорога ведет к школе и полностью разбита. Кроме того, по ней идет поток машин на темрюк и Новороссийск, в том числе грузовой, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Там напомнили, что в 2019 году в районе отремонтировали 98 км дорог за 120 млн рублей.