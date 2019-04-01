На Кубани в 2019 году за 32 млрд рублей отремонтируют около тысячи километров дорог

Около 600 км дорог регионального значения и порядка 400 км – муниципального отремонтируют в Краснодарском крае в 2019 году

По словам главы региона, в этом году начнется строительство нескольких дорог, которые давно ждут жители края: обходы станицы Ленинградской и города Тимашевска . С помощью последнего, напомним, планируется решить проблему пробок на пути в Крым.

Вопросы реализации краевого дорожного фонда обсудили на совещании в краевой администрации. Губернатор Вениамин Кондратьев напомнил, что объем фонда в текущем году составляет беспрецедентную сумму — 32 млрд рублей.

Также в рамках профильного нацпроекта направят средства на ремонт дорог Краснодарской агломерации, Сочи и Новороссийска. Общая сумма составит 3,4 млрд рублей. Мэр Сочи Анатолий Пахомов учтонил, что в городе приведут в порядок 64 улицы. В Новороссийске приступят к ремонту улицы Видова — дублера Анапского шоссе. А в Краснодаре планируется отремонтировать более 72,7 км дорог — как в краевом центре, так и в поселках Колосистом и Индустриальном, станице Старокорсунской, хуторе Ленина, станице Елизаветинской.

Отдельное внимание на совещании губернатор уделил состоянию федеральных трасс, ведущих к побережью.

«К лету дороги должны быть приведены в порядок. Напоминаю, что ремонт на дорожном полотне в курортный сезон исключен. Как и реверсивное движение. В лето мы должны уйти без ремонтных составляющих», — подчеркнул Кондратьев.

Замглавы региона Анатолий Вороновский доложил, что с 1 июня работы на проезжей части дорог будут завершены, в том числе — на 25 дней раньше срока на участке восточного обхода Краснодара. Сейчас там затруднено движение из-за ремонта.

Как писали Юга.ру, на ремонт дорог местного значения в регионе в 2019 году направили более 1,1 млрд рублей.