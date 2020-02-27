Кондратьев хочет построить двухуровневую развязку на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы в Краснодаре

Глава региона рассказал журналистам, что дорожный фонд Краснодарского края в этом году увеличили до 37,7 млрд рублей — это в три раза больше, чем в 2015 году. По его словам, эти деньги позволят реализовать крупные дорожные проекты.

Так, на территории Тимашевского района проведут реконструкцию дороги Краснодар — Ейск и увеличат количество полос до четырех, сообщили в пресс-службе администрации края. Также продолжится строительство обхода станицы Ленинградской и Яблоновского моста в Краснодаре. Кондратьев уточнил, что его хотят сдать в 2024 году.

«Также в Краснодаре начнем проектировать новую двухуровневую развязку на пересечении Московской и 40 лет Победы», — заявил глава региона.

О какой именно развязке идет речь — пока неясно. В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать заявление губернатора.