В Темрюке пойдет под суд владелец автомойки, которая химикатами загрязняла берега лимана
Следственный комитет в марте рассказал о ходе уголовного дела, которое завели после того, как под Темрюком обнаружили загрязненные химикатами земли
В декабре 2018 года прокуратура обнаружила, что в водоохранной зоне лимана Цокур, недалеко от Черного моря, загрязнен участок земли площадью порядка 57 тыс. кв. метров. Пробы показали, что в почве находится мышьяк, медь, нефтепродукты и хром. Это создавало угрозу для акватории лимана и моря.
В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В это же время в соцсетях и СМИ писали, что причиной загрязнения окружающей среды стала автомойка в поселке Прогресс. По словам местных жителей, значительная часть ее отходов сливалась в поле с виноградниками, а в воздухе часто ощущался химический запах. На протяжении нескольких лет люди обращались с жалобами в администрацию поселка и района, в прокуратуру, к губернатору и президенту.
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4 марта 2020 года стало известно, что под суд пойдет владелец автомойки. Следствие выяснило, что в 2015 году мужчина приобрел участок земли и открыл автосервис, где мыли цистерны большегрузов. Предприниматель знал, что при промывании на территории образуются отходы IV класса опасности [нарушают экосистему, после чего самовосстановление возможно в период не менее трех лет — Юга.ру]. Тем не менее, предприниматель выкопал траншею и начал сливать через нее отходы на земли неподалеку от лимана.
Размер причиненного ущерба составил более 89 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили 4 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Юга.ру писали о других случаях загрязнения окружающей среды. Например, в марте 2019 года в Анапе полиция возбудила уголовное дело после загрязнения грунта в поселке Сукко, где концентрация нефтепродуктов в почве в 40 раз превысила норму. В апреле в Крымском районе завели дело из-за загрязнения почвы химическими веществами, в том числе серой.