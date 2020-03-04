В Темрюке пойдет под суд владелец автомойки, которая химикатами загрязняла берега лимана

В декабре 2018 года прокуратура обнаружила, что в водоохранной зоне лимана Цокур, недалеко от Черного моря, загрязнен участок земли площадью порядка 57 тыс. кв. метров. Пробы показали, что в почве находится мышьяк, медь, нефтепродукты и хром. Это создавало угрозу для акватории лимана и моря.

В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В это же время в соцсетях и СМИ писали, что причиной загрязнения окружающей среды стала автомойка в поселке Прогресс. По словам местных жителей, значительная часть ее отходов сливалась в поле с виноградниками, а в воздухе часто ощущался химический запах. На протяжении нескольких лет люди обращались с жалобами в администрацию поселка и района, в прокуратуру, к губернатору и президенту.